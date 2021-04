Duka Roy Jeconiah Atas Meninggalnya Henry Boomerang, Ucap Doa untuk Istri, Ini Potret Pertemanannya

SURYA.co.id | SURABAYA - Kabar meninggalnya Hubert Henry Limahelu alias Henry Boomerang meninggalkan duka mendalam bagi Roy Jeconiah.

Roy Jeconiah adalah mantan vokalis yang juga pendiri Boomerang Band bareng Henry pada awal tahun 90-an.

Formasi awal Boomerang yang terdiri dari Hubert Henry (bass), John Paul Ivan (gitar), Roy Jeconiah (vokal), dan Farid Martin (drum) sukses melahirkan sejumlah single hits.

Bahkan, beberapa lagu mereka masih dikenal hingga sekarang.

Sayangnya, pada 2010 Roy Jeconiah memilih hengkang dari Boomerang setelah sebelumnya sang gitaris John Paul Ivam lebih dulu keluar dan memutuskan bekerja sendiri pada pertengahan 2005.

Kabar meninggalnya Henry Boomerang pun meninggalkan duka mendalam bagi Roy.

Di laman Instagramnya dia memberikan doa terbaik untuk istri, anak dan keluarga Henry.

"Selamat jalan bro @hubert_henrylimahelu, doa terbaik utk istri, anak & keluarga yg di tinggalkan, may you rest in peace my dear friend," tulis Roy Jeconiah sambil mengunggah warga hitam di laman Instagramnya.

Beberapa hari sebelumnya Roy membuka donasi untuk operasi Henry.

"Kawan2, mohon doa2 terbaiknya utk sahabat saya Henry Limahelu Bassist Boomerang yg sedang terbaring sakit dan kritis di RS Husada Utama Surabaya, semangat kakak Gedrik, doa terbaik untukmu jg utk istri, anak2 & keluarga, smg Tuhan memberi kekuatan serta ketabahan melewati situasi ini, amin2," tulis Roy yang juga mengunggah foto kebersamaannya dengan Henry.