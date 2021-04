Line Friends Pop Up Store Jadi Referensi Isi Libur Lebaran di Kota Surabaya Tanpa Mudik

Pengunjung mengambil kesempatan untuk berswafoto dengan beberapa karakter BT21, Brown Friends di Fashion Atrium Pakuwon Mall Surabaya. Pada event Play Line Friends Pop Up Store Exhibition yang berlangsung hingga 30 Mei 2021 ini pengunjung juga bisa mendapatkan berbagai jenis souvenir berkarakter BT21, Brown Friends.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Terhitung sejak Desember 2020 lalu, Line Friends Pop Up Store telah hadir di beberapa mall Surabaya.

Termasuk di Pakuwon Mall Surabaya yang menjadi destinasi terakhir dalam rangkaian tour tersebut.

Berbeda dari gelaran di beberapa mall lainnya, kali ini Line Friends Pop Up Store mengusung tema "Journey to The Majestic Land" dengan membawa suasana Middle East.

"Pakuwon Mall akan menjadi destinasi terakhir dalam rangkaian tour Play Line Friends di Surabaya. Bersamaan dengan Ramadan, sehingga setting dekorasi pun disesuaikan," terang Senior Marketing Manager Pakuwon Mall Dian Apriliana Dewi.

Saat memasuki area Line Friends Pop Up Store yang terletak di Fashion Atrium Pakuwon Mall, pengunjung akan langsung disuguhkan dengan dekorasi bak di gurun pasir.

Tenda tinggi ala Timur Tengah diisi oleh karakter Brown, lengkap dengan pernak-perniknya.

Tak hanya itu, Area photobooth juga disulap seperti pasar ala Timur Tengah.

"Di sini terhitung lebih lengkap daripada di lokasi sebelumnya. Seluruh karakter yang mencirikan Line Friends ada semua. Mulai dari Brown & Friends hingga 8 karakter BT21 yakni, Koya, RJ, Shooky, Mang, Chimmy, Tata, Cooky, dan Van," imbuh Dian.

Ia juga mengatakan, area Line Friends Pop Up Store juga dilengkapi dengan adanya stage, yang nanti dapat diisi dengan beberapa acara hiburan.

"Ini juga yang membuat lebih berbeda lagi dari tempat sebelumnya. Kami ingin acara ini juga lebih meriah dan dapat menjadi referensi wisata lebaran saat tidak bisa mudik atau tempat ngabuburit," paparnya.