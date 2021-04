Alumni Akuntansi Universitas Surabaya Bagikan Pengalaman Bekerja di Luar Negeri

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Pengalaman bekerja di luar negeri menjadi motivasi berarti bagi mahasiswa Program studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya (FBE Ubaya).

Melalui Hybrid Webinar Series, para alumni Akuntasi Ubaya membagikan pengalaman mereka selama bekerja di luar negeri, Selasa (20/4/2021).

Salah satunya yaitu Yosaphat Puspo D yang saat ini menjabat sebagai Manager Assurance of PwC Houston, Texas dan Syenny Yu yang bekerja sebagai Head of Corporate Finance & Development Vallianz Holdings Ltd., Singapore

Yosaphat menceritakan sempat mengalami culture shock saat pertama kali datang ke Amerika Serikat.

Menurut Yosaphat, tantangan berprofesi dan berkarir di luar negeri yaitu harus mampu beradaptasi dengan adanya cultural differences.

Tidak hanya dalam berbahasa, tetapi juga penting untuk memahami budaya di luar negeri.

“Budaya kerja di Indonesia dan luar negeri terutama di US (United States) itu berbeda. Mulai dari cara manage pekerjaan lebih detail dan orangnya secara personal cenderung lebih vokal. Mereka terbiasa untuk mengungkapkan ide atau opininya, meskipun itu masih internship,” ucap alumnus Akuntansi Ubaya lulusan tahun 2012.

Perbedaan budaya lain yang dirasakan Yosaphat yaitu adanya separation cut antara working time dan personal time yang lebih terasa.

Orang-orang di AS menganggap personal time itu penting sehingga mereka bisa memilih tanggal di kalender untuk melakukan kegiatan atau hobi yang diinginkan.

Semua anggota tim harus respect dengan personal time tersebut. Jika di AS, personal time ditunjukkan lewat catatan di kalender agar semua orang tahu.