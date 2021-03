Shell Mantapkan Posisi Sebagai Penyedia Solusi Teknis Menyeluruh di Indonesia

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Shell memantapkan posisi Shell Lubricants Indonesia sebagai perusahaan penyedia solusi lubrikasi secara menyeluruh (end-to-end) di Indonesia.

"Melalui Shell Lubricant Solutions, Shell kini tak hanya menyediakan produk pelumas berkualitas untuk keperluan industri, namun juga layanan inovatif untuk perawatan mesin, hingga pengetahuan tentang tren industri dan berbagai tantangan teknis," kata Dian Andyasuri, President Director & Country Chair Shell Indonesia, dalam seminar “Potential in Motion” secara virtual, Kamis (25/3/2021).

Lebih lanjut Dian mengatakan, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk masuk ke era industri 4.0, dan hal ini tentunya akan diikuti oleh tantangan-tantangan baru yang akan dihadapi oleh kalangan industri tanah air.

"Hadirnya mesin-mesin industri yang canggih memerlukan perawatan dan berbagai solusi untuk mendukung efisiensi dan pertumbuhan bisnis. Dengan pengalaman panjang yang kami miliki dan semangat ‘Shell untuk Indonesia’, kami yakin Shell Lubricant Solutions dapat menjadikan Shell mitra strategis pemerintah serta para pelanggan kami dalam mendorong kemajuan industri tanah air dan siap menghadapi tantangan baru di masa depan," ungkap Dian.

Dalam seminar itu, hadir ekonom senior dari Institute for development of Economic and Finance (INDEF) Dr Aviliani, yang memprediksi tahun 2021 masih menjadi tahun yang penuh tantangan.

Namun dia optimistis bahwa perekonomian Indonesia masih akan tumbuh.

"Melihat langkah cepat pemerintah Indonesia dalam melakukan vaksinasi massal, pemulihan ekonomi diharapkan bisa lebih cepat dan ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh 3 – 4 persen di tahun 2021 ini,” ungkap Aviliani.

Namun untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi, Aviliani mendorong para pelaku usaha serta kalangan industri untuk berkolaborasi dan terus bergerak melakukan terobosan yang strategis.

Aviliani juga mengapresiasi inisiatif Shell dalam mengambil peranan menggerakan potensi industri untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

“Pelaku usaha dan industri harus terus bergerak, jangan diam," ujar Aviliani.