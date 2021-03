Bocoran Ranking BWF Setelah Hasil All England 2021, Endo/Watanabe Melesat Dekati Peringkat Minions

Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (jersey biru) juara All England 2021. Ranking mereka melesat. Bocoran Ranking BWF Setelah Hasil All England 2021 ada di artikel ini

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Berikut bocoran ranking BWF terbaru setelah hasil All England 2021.

Seperti diketahui, turnamen All England 2021 yang berlangsung di Arena Birmingham, Birmingham, Inggris, resmi berakhir pada Minggu (21/3/2021).

Bocoran terbaru menyebutkan kalau ganda putra Jepang, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe peringkatnya melesat mendekati pasangan berjuluk The Minions, Kevin Sanjaya/Marcus Gideon.

Melansir dari unggahan Twitter @BadmintonTalk, pasangan Jepang tersebut akan menduduki peringkat keempat dunia.

Mereka menggeser wakil China yakni Li Junhui/Liu Yuchen yang absen di kompetisi All England 2021.

"Welcome back to the career-high ranking, Endo and Watanabe! World Number Four Men's Doubles next week! Congratulations!!" tulis @BadmintonTalk.

Kemenangan Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe di All England 2021 membuat mereka melesat dari peringkat enam menjadi peringkat empat dunia.

Itu artinya mereka sudah semakin dekat dengan Kevin Sanjaya/Marcus Gideon di peringkat pertama dan Hendra SETIAWAN/Mohammad AHSAN di peringkat kedua.

Menurut pantauan SURYA.co.id dari laman bwfbadminton.com, ranking BWF masih belum berubah.