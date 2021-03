Hasil Final All England 2021: Jepang Borong 4 Gelar, Cuma Satu Gelar yang Lepas, Jadi Milik Malaysia

SURYA.co.id I LONDON - Tuntas sudah gelar All England 2021 pada Minggu (21/3/2021) malam WIB. Pada partai finl, Jepang mendominasi dengan merengkuh juara di empat nomor berbeda, yakni tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.

Di tengah dominasi Jepang pada All England 2021, salah satu pebulu tangkis mereka, Yuta Watanabe, menjadi bintang. Sebab, Yuta Watanabe berhasil meraih juara di dua nomor berbeda, yakni ganda putra dan ganda campuran.

Yuta Watanabe pun mengukir rekor berkat pencapaian tersebut. Melansir Badminton Talk, Yuta Watanabe menjadi pemain putra pertama yang memenangi gelar ganda putra dan ganda campuran pada satu edisi All England sejak 2000.

Sebelum Yuta Watanabe, pemain putra terakhir yang mampu mengukir rekor serupa adalah Kim Dong Moon. Terkait perjalanan pada All England 2021, Yuta Watanabe bersama Hiroyuki Endo berhasil menjuarai nomor ganda putra setelah mengalahkan sesama wakil Jepang, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda.

Duel antarsesama ganda putra Jepang itu berjalan sengit hingga harus ditentukan lewat rubber game. Setelah mengarungi duel berdurasi 1 jam 8 menit, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe akhirnya mengalahkan Takeshi Kamura/Keigo Sonoda dengan skor 21-15, 17-21, dan 21-11.

Dengan kemengan ini, Hiro Endo/Yuta Watanabe resmi menjadi ganda putra Jepang pertama yang sukses mempertahankan gelar All England.

Mereka kini sejajar dengan beberapa ganda putra terbaik dunia, termasuk Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Saat ini, Endo/Watanabe dan Marcus/Kevin sama-sama pernah meraih gelar All England dalam dua tahun beruntun. Endo/Watanabe meraih juara All England pada 2020 dan 2021, sedangkan Marcus/Kevin menjadi jawara pada 2017 dan 2018.

Hasil All England 2021:

Tunggal Putra Lee Zii Jia (Malaysia) vs Viktor Axelsen (Denmark): 30-29, 20-22, 21-9

Tunggal Putri Pornpawee Chochuwong (Thailand) vs Nozomi Okuhara (Jepang): 12-21, 16-21

Ganda Putra Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang) vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang): 15-21, 21-17, 11-21

Ganda Putri Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang) vs Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang): 18-21, 16-21 Ganda Campuran Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo (Jepang) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang): 14-21, 13-21

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rekap Hasil Final All England 2021, Yuta Watanabe Ukir Rekor dan Sejajar Marcus/Kevin"