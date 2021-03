Lirik dan Chord Lagu Kandas - Evie Tamala, Viral di TikTok 'Sekian Lama Kucari Dirimu Kasih'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah Lirik dan Chord lagu berjudul Kandas yang dinyanyikan oleh Evie Tamala dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Sekian Lama Kucari Dirimu Kasih, lirik dan chord lagu Aku di Kandas - Evie Tamala banyak dicari.

Baca juga: Chord Lagu Seperti Kisah - Rizky Febian Kunci Dasar D, Tak Tahu Bagaimana Aku Tanpa Dirimu

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Untuk Dia - Sleeq dan Najwa Latif yang Viral di TikTok, Bertemu di MukaBuku

Berikut lirik dan chordnya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Lirik Lagu dan Chord Kandas - Evie Tamala : Bila Tiada Mendalam, Cinta dan Kerinduan'

[Intro] Em C Em C C D Em

Em C Em C C D Em

Em

Bila tiada mendalam

C

Cinta dan Kerinduan

Em

Tak kan terlalu dalam

C

Luka yang kurasakan

Am Am

Bila saja kutahu bahwa kesetiaanmu

D C

Begitu dalam padaku

Am Bm C B Em

Takkan aku mengingkari janjiku

[Intro] Em C D Em

Em

Sesal kian mendera

C

Akhir sudah cerita

Em

Kini kau telah berdua

C

Itu kenyataannya

Am Am

Bila saja kutahu bahwa kesetiaanmu

D C

Begitu dalam padaku

Am Bm C B Em

Takkan aku mengingkari janjiku

[Interlude] Em Am D C