Lirik dan Chord Lagu Untuk Dia - Sleeq dan Najwa Latif yang Viral di TikTok, Bertemu di MukaBuku

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan chord lagu berjudul Untuk Dia yang dinyanyikan oleh Sleeq dan Najwa Latif dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Bertemu di MukaBuku ku jatuh hati padamu, lirik dan chord lagu Untuk Dia yang banyak dicari.

intro : c - am - f - g

[Sleeq]

c am f g

Kuatkan radio, kuatkan radio anda

c am f g

Kuatkan radio, kuatkan radio

c am

Aku yang patut, yang patut

f g

Memberinya segala

c

Kerna aku mampu

am

Ya aku mampu

f g

Melakukan apa-apa saja

c am f

Untuk dia (hey) Untuk dia (hey) Untuk dia (hey)

g c am

Untuk dia (hey) Untuk dia (hey) Untuk dia (hey)

f g c

Untuk dia (hey) Untuk dia (hey) Untuk dia (hey)

c am

Dia penuh gaya, semuapun nak bayar

f

Memang selalu belanja

g

Mungkin anak orang kaya

c

Kadang kala pabila

am

Dia ke Singapura

f

Tak duduk rumah saudara

g

Dia inginkan Shangrila

c

Bertemu di Facebook

am

Beberapa hari kemudian

f

Mungkin gua ...

g c am

Ajak ku jumpanya di KL, Ooh KL

f g

Oh lupa bilang gadis ni KL

c am

Tak cakap kosong dia memang begini

f g

Akhirnya dapat tahu dia punyai lelaki

c am

Lelakinya pula kan bawa Mercedez

f g

Apa saja dia minta dia memberi tetapi

c am

Aku yang patut, yang patut

f g

Memberinya segala

c am

Kerna aku mampu, ya aku mampu

f g

Melakukan apa-apa saja