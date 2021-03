Lirik dan Chord Lagu Aku di Matamu - Armada, Viral di TikTok 'Apakah Aku Sejahat Itu di Matamu'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak Lirik dan Chord lagu berjudul Aku di Matamu yang dinyanyikan oleh Armada dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Apakah Aku Sejahat Itu di Matamu, lirik dan chord lagu Aku di Matamu - Armada banyak dicari.

Berikut lirik dan chordnya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku di Matamu - Armada, Beserta Video Klipnya'

[Intro]

G D F C D

G D

Kita telah berjanji

F E

Untuk tak saling menyakiti

Am E

Sulit kumengerti

Am E

Begitu mudahnya kau ingkari

G D

Katakan salahku

F E

Tolong kau jelaskan padaku

Am E

Isi di hatimu

Am D

Karena ku berhak tahu

G B Em E

Apakah aku sejahat itu di matamu

Am G

Sehingga kamu tak mau lagi

D

dekat denganku

G B Em E

Apakah aku seburuk itu di hidupmu

Am Bm C D G

Salahku di mana kau lupakan semua tentang kita

G D

Kita telah berjanji

F E

Untuk tak saling menyakiti

Am E

Aku tak mengerti

Am D

Alasan engkau pergi

G B Em E

Apakah aku sejahat itu di matamu

Am G

Sehingga kamu tak mau lagi

D

dekat denganku

G B Em E

Apakah aku seburuk itu di hidupmu

Am Bm C

Salahku di mana kau lupakan

D G

semua tentang kita

G B Em E

Apakah aku sejahat itu di matamu

Am G

Sehingga kamu tak mau lagi

D

dekat denganku

G B Em E

Apakah aku seburuk itu di hidupmu

Am Bm C D

Salahku di mana tapi tak mengapa

Am D (G)

Ku selalu berdoa kau bahagia

[Outro]

G D F C D

G D F C D G

Berikut video klipnya.

