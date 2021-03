Chord & Lirik Lagu Jaga Mata Jaga Hati - DJ Qhelfin Viral di TikTok, Sayang Ko Jaga Diri Bae-bae

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Jaga Mata Jaga Hati - DJ Qhelfin yang viral di aplikasi TikTok.

Video klip lagu Jaga Mata Jaga Hati - DJ Qhelfin telah ditonton lebih dari 480 juta kali, sedangkan video lirik lagunya telah ditonton 4,2 juta kali. Berikut selengkapnya.

F G Em Am

F G C Am

F G

sayang sa cuma mau bilang..

Em Am

jang selingkuh jang nakal-nakal di sana

F G

dan tolong ingat pulang..

C Am

jangan terlalu lama-lama ko di sana

F G

sa rindu.. sayang..

Em Am

ingat waktu ko pegang sa punya tangan

F G

sa tunggu.. sayang..

C

sampe ko kembali lagi

Am (F)

dalam sa punya pelukan..

Int.

F G Em Am

ho uwo uwo o..

F G C Am C

F G

sayang ko jaga diri bae-bae

Em Am

jaga mata jaga hati jangan sampe tagae yeah

F G

tak usah cari yang lebe bae

C

sa sayang ko banyak-banyak

Am

lapis deng cinta ye ye

F G

sa tunggu ko pulang

Em

rindu ko pu senyuman

Am

tambah deng ko pelukan

F

sa tra bisa lupakan

G C

tolong jaga mata jaga hati

Am

karna ko tu sa pu cinta mati

F G

jaga mata jaga hati

Em Am

jangan cari lain lagi..

F G C Am

sumpah.. sa pu cinta untuk ko..

F G

sa tunggu sampe ko pulang..

Em Am

jang dengar yang dorang bilang..

F G C

sumpah.. hanya ko yang sa sayang..