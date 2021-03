Lirik dan Chord Lagu Salah Mencintai - Betrand Peto Kunci F, Aku Salah, Salah Mencintaimu

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Salah Mencintai yang dinyanyikan oleh Betrand Peto.

Lagu Salah Mencintai - Betrand Peto dirilis pada Minggu (14/3/2021) dan sukses masuk trending YouTube. Berikut selengkapnya.

(Intro) F G Em

Dm Am -C/E

F G

ku telah jatuh cinta..

Em

tuk pertama kalinya..

Dm G C

disaat ia datang di hidupku..

F G

tapi aku ragu..

Em D#

tuk mengatakannya..

Dm G

apa ini benar.. cinta pertamaku..

(Chorus)

F G C Am Dm

aku salah.. salah mencintaimu..

G/B E Am

ternyata.. kau ada yang punya..

G F G Em Am

maafkanlah.. telah mencintai dirimu..

Dm

biar aku yang pergi..

G G7 C Csus4 C

menahan semua rasa sakit ini..

F G

ku coba melupakanmu..

Em D#

tapi kau selalu datang..

Dm

namun ku tahu..

G G-Am

kau bukanlah untukku..uuuu..

(Chorus)

-Bm G C Am Dm

aku salah.. salah mencintaimu..

G/B E Am

ternyata.. kau ada yang punya..

G F G Em Am

maafkanlah.. telah mencintai dirimu..

Dm

biar aku yang pergi..

G C C-Csus4

menahan semua rasa sakit ini..

-C -C7 F G

ku ingin kau bahagia.. ooh..

Em Am

walau kau bersamanya..

A#

ku coba 'tuk bahagia..

Am

(ku coba untuk)

G D

ku hanya mampu untuk menatap..

G

dari jauh..

(Intro) Dm -G

(Chorus) (Overtone)

D A/C# Bm Em

aku salah.. salah mencintaimu..

A/C# F# Bm

ternyata.. kau ada yang punya..

A G A F#m Bm

maafkanlah.. telah mencintai dirimu..

Em F#m

biar aku yang pergi..

G A D

menahan semua rasa sakit ini..

Bm Em

(salah mencintaimu..)

A/C# F# Bm

(ternyata..) kau ada yang punya..

Am D G A F#m Bm

(maafkanlah..) telah mencintai dirimu..

B Em F#m

biar aku yang pergi..

G A Bm

menahan semua rasa sakit ini..

B Em

biar aku yang pergi..

A G-F#m-Em A D..

melupakan semua rasa ini..

Simak chord dan lirik lagu lainnya di sini >> Chord dan lirik lagu