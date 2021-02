Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Harta Pailit PT Aditama Raya Farmindo di Pasuruan

Menunjuk Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Harta Pailit PT. Aditama Raya Farmindo, Olivia Tantomo, dan DR. Indra Tantomo (Dalam Pailit) pada tanggal 13 Januari 2021 di surat kabar harian pagi Surya, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tanggal 27 Februari 2020, serta Surat Penetapan Jadwal Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, maka dengan ini kami selaku Tim Kurator PT. Aditama Raya Farmindo, Olivia Tantomo dan DR. Indra Tantomo, MBA (Dalam Pailit) akan melaksanakan penjualan melalui Lelang Ulang Eksekusi Harta Pailit dengan perantaraan KPKNL Sidoarjo atas aset-aset/harta pailit PT. Aditama Raya Farmindo, Olivia Tantomo, dan DR. Indra Tantomo, MBA (dalam pailit) dalam kondisi apa adanya di tempat di mana aset-aset tersebut berada (as is, as where is), sebagai berikut:

2 (dua) Bidang Tanah yang terletak di Jalan Foresta No. 26, Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 2.055 m2 (dua ribu lima puluh lima meter persegi), sebagai berikut :

1) SHM No. 587, atas nama Doctorandus Indra Tantomo Management Business of Administration, Surat Ukur No. 38/1989, seluas 1.175 m2.

2) SHM No. 588, atas nama Doctorandus Indra Tantomo Management Business of Administration, Surat Ukur No. 37/1989, seluas 880 m2.

Berikut Bangunan Vila yang berada di atas tanah-tanah tersebut dengan total luas bangunan ± 1.564,5 m2, Beserta Sarana-Sarana Pelengkap, antara lain :

- Pagar dengan panjang : ± 178 m

- Sumber Listrik : 1.600 VA

- Sumber Air : sumur (air tanah)

- Perkerasan Halaman : ± 177 m2

Dengan harga limit sebesar Rp. 4.116.920.000,- Setoran Jaminan Lelang sebesar Rp. 823.384.000,-.

Pelaksanaan Lelang