Chord You Broke Me First - Tate McRae Viral di TikTok 'Was in Denial When I First Heard'

Chord You Broke Me First Viral di TikTok

SURYA.co.id, - Simak Chord dan Lirik lagu You Broke Me First yang dinyanyikan oleh Tate McRae yang Viral di TikTok.

Lagu You Broke Me First menjadi salah satu lagu backsound yang hits dan Viral di TikTok.

Dibawakan oleh Tate McRae, video You Broke Me First telah ditonton oleh lebih dari 60 juta penonton.

Lagu ini menceritakan seorang yang kesal terhadap mantan kekasih yang tiba-tiba menghubungi kembali.

Tak hanya itu, sang mantan juga meminta untuk balikan padahal ialah yang memutuskan hubungan secara lebih dahulu.

Langsung saja, berikut Chord You Broke Me First yang dipopulerkan oleh Tate McRae dan Viral di TikTok.

Chord You Broke Me First - Tate McRae

C#m A

E B

You broke me first

*

C#m A

Maybe you don't like talking too much about yourself

E

But you should have told me

B

That you were thinking 'bout someone else

C#m

You're drunk at a party

A

Or maybe it's just that your car broke down

E

Or your phone's been off for a couple of months

B

So you're calling me now

*

C#m A

I know you, you're like this

E B

When shit don't go your way you needed me to fix it

C#m A

And like me, I did

E B

But I ran out of every reason