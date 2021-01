Lirik dan Chord Lagu Genius - Sia Labrinth Diplo (LSD) yang Viral di TikTok, Jadi Glow Up Challenge

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Genius yang dinyanyikan oleh Sia, Labrinth, dan Diplo atau (SLD) yang kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Genius - Sia Labrinth Diplo (LSD) semakin banyak dicari.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Lirik dan Chord Lagu Genius - LSD feat. Sia, Labrinth, Diplo'

[Intro]

N.C.

"Labrinth!"

[Verse]

Bm

Do you think I'm stupid?

F#

Do you think I'm bat shit crazy, having you on my mind

Bm

Do you think I'm helpless?

F#

My algebra gon' equal you every time

A

Do you think I'm calling?

E

Do you think I'm calling out your name every night

G C#

Girl I've fallen for you

F#

What, what you say?

[Chorus]

Bm F#

Oh my god, baby baby don't you see-e-e

A

I got everything you ne-e-ed

Em A Bm

O-only a genius will love a woman like she

Bm F#

Oh my god, baby baby don't you see-e-e

A

I got everything you ne-e-ed

Em A Bm

O-only a genius will love a woman like she

Bm

I'm a ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

F#

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

A

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

Em

He's a genius

A Bm

Cause I love a woman like you

Bm

I'm a ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

F#

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

A

A ge-ge-ge-ge-ge-ge-genius

Em

He's a genius

A Bm

Cause I love a woman like you

Bm F#