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Lirik dan Chord Lagu Umbrella - Rihanna yang Viral di TikTok, Mudah Dimainkan Kunci Nada Dasar F

Lagu Umbrella dinyanyikan oleh Rihanna dan kini viral di TikTok. Berikut lirik dan chord lagunya.

zoom-inlihat foto Lirik dan Chord Lagu Umbrella - Rihanna yang Viral di TikTok, Mudah Dimainkan Kunci Nada Dasar F
Youtube Rihanna
Lagu Umbrella - Rihanna yang Viral di TikTok, Lirik dan Chord nya ada di artikel ini 

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Umbrella yang dinyanyikan oleh Rihanna dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Umbrella - Rihanna semakin banyak dicari.

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Berikut chord lagu Umbrella - Rihanna yang mudah dimainkan dengan kunci nada dasar F, dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Lagu Umbrella - Rihanna, Kunci dari F: When The Sun Shines, We'll Shine Together'

[Verse 1]
    F                                 C
You have my heart, and we'll never be worlds apart
         E                           Am
Maybe in magazines, but you'll still be my star
             F                          C
Baby, ‘cause in the dark, you can't see shiny cars
                    E
And that's when you need me there
              Am
With you I'll always share
       F
Because
 
[Chorus]
 
When the sun shines
                C
We’ll shine together
                          G
Told you I'll be here forever
                         Am
Said I'll always be your friend
                                        F
Took an oath, I'ma stick it out to the end
                                 C
Now that it's raining more than ever
                              G
Know that we still have each other
                             Am
You can stand under my umbrella
                             F
You can stand under my umbrella
  
[Interlude]
              C
(Ella ella eh eh eh)
               E
Under my umbrella
              Am
(ella ella eh eh eh)
               F
Under my umbrella
              C
(ella ella eh eh eh)
               E
Under my umbrella
              Am
(ella ella eh eh eh eh eh eh) 
 
[Verse 2]
      F                             C
These fancy things, will never come in between
                  E                  Am
You're part of my entity, here for infinity
                 F
When the war has took it's part
                   C
When the world has dealt it's cards
       E                            Am
If the hand is hard, together we'll mend your heart
       F
Because

[Chorus]
 
When the sun shines
                C
We’ll shine together
                          G
Told you I'll be here forever
                         Am
Said I'll always be your friend
                                        F
Took an oath, I'ma stick it out to the end
                                 C
Now that it's raining more than ever
                              G
Know that we still have each other
                             Am
You can stand under my umbrella
                             F
You can stand under my umbrella
  
[Interlude]
              C
(Ella ella eh eh eh)
               E
Under my umbrella
              Am
(ella ella eh eh eh)
               F
Under my umbrella
              C
(ella ella eh eh eh)
               E
Under my umbrella
              Am
(ella ella eh eh eh eh eh eh) 
 
[Bridge]
A#
You can run into my arms
F
It's okay don't be alarmed
      C
(Come into me)
 
(There's no distance in between our love)
A#                      F
  So gonna let the rain pour
                         E
I'll be all you need and more
       F
Because
  
[Chorus]
 
When the sun shines
                C
We’ll shine together
                          G
Told you I'll be here forever
                         Am
Said I'll always be your friend
                                        F
Took an oath, I'ma stick it out to the end
                                 C
Now that it's raining more than ever
                              G
Know that we still have each other
                             Am
You can stand under my umbrella
                             F
You can stand under my umbrella
 
[Interlude]
              C
(Ella ella eh eh eh)
               G
Under my umbrella
              Am
(ella ella eh eh eh)
               F
Under my umbrella
               C
(ella ella eh eh eh)
               G
Under my umbrella
              Am
(ella ella eh eh eh eh eh eh)
  
[Outro]
     F
It's raining (raining)
              C
Ooo baby it's raining
          G
baby come into me
     Am
Come into me
     F
It's raining (raining)
              C
Ooo baby it's raining
                    G
You can always come into me
     Am
Come into me...

Berikut video klip lagu Umbrella - Rihanna.

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Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Musahadah
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