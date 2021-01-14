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Lirik dan Chord Lagu Umbrella - Rihanna yang Viral di TikTok, Mudah Dimainkan Kunci Nada Dasar F
Lagu Umbrella dinyanyikan oleh Rihanna dan kini viral di TikTok. Berikut lirik dan chord lagunya.
Youtube Rihanna
Lagu Umbrella - Rihanna yang Viral di TikTok, Lirik dan Chord nya ada di artikel ini
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Umbrella yang dinyanyikan oleh Rihanna dan kini viral di TikTok.
Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Umbrella - Rihanna semakin banyak dicari.
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Berikut chord lagu Umbrella - Rihanna yang mudah dimainkan dengan kunci nada dasar F, dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Lagu Umbrella - Rihanna, Kunci dari F: When The Sun Shines, We'll Shine Together'
[Verse 1] F C You have my heart, and we'll never be worlds apart E Am Maybe in magazines, but you'll still be my star F C Baby, ‘cause in the dark, you can't see shiny cars E And that's when you need me there Am With you I'll always share F Because [Chorus] When the sun shines C We’ll shine together G Told you I'll be here forever Am Said I'll always be your friend F Took an oath, I'ma stick it out to the end C Now that it's raining more than ever G Know that we still have each other Am You can stand under my umbrella F You can stand under my umbrella [Interlude] C (Ella ella eh eh eh) E Under my umbrella Am (ella ella eh eh eh) F Under my umbrella C (ella ella eh eh eh) E Under my umbrella Am (ella ella eh eh eh eh eh eh) [Verse 2] F C These fancy things, will never come in between E Am You're part of my entity, here for infinity F When the war has took it's part C When the world has dealt it's cards E Am If the hand is hard, together we'll mend your heart F Because [Chorus] When the sun shines C We’ll shine together G Told you I'll be here forever Am Said I'll always be your friend F Took an oath, I'ma stick it out to the end C Now that it's raining more than ever G Know that we still have each other Am You can stand under my umbrella F You can stand under my umbrella [Interlude] C (Ella ella eh eh eh) E Under my umbrella Am (ella ella eh eh eh) F Under my umbrella C (ella ella eh eh eh) E Under my umbrella Am (ella ella eh eh eh eh eh eh) [Bridge] A# You can run into my arms F It's okay don't be alarmed C (Come into me) (There's no distance in between our love) A# F So gonna let the rain pour E I'll be all you need and more F Because [Chorus] When the sun shines C We’ll shine together G Told you I'll be here forever Am Said I'll always be your friend F Took an oath, I'ma stick it out to the end C Now that it's raining more than ever G Know that we still have each other Am You can stand under my umbrella F You can stand under my umbrella [Interlude] C (Ella ella eh eh eh) G Under my umbrella Am (ella ella eh eh eh) F Under my umbrella C (ella ella eh eh eh) G Under my umbrella Am (ella ella eh eh eh eh eh eh) [Outro] F It's raining (raining) C Ooo baby it's raining G baby come into me Am Come into me F It's raining (raining) C Ooo baby it's raining G You can always come into me Am Come into me...
Berikut video klip lagu Umbrella - Rihanna.
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Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Musahadah