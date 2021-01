Akhirnya Wijin Bongkar Alasan Belum Nikahi Gisel & Blak-blakkan Penghasilan Pacarnya Lebih Besar

Penulis: Alif Nur | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Wijaya Saputra ( Wijin) akhirnya mengungkapkan alasannya belum menikahi sang kekasih Gisella Anastasia ( Gisel).

Tak hanya itu, Wijin juga mengakui bahwa penghasilan Gisel saat ini masih lebih besar darinya.

Namun, bukan karena hal itu Wijin belum menikahi Gisel.

Wijin dan Gisel. Begini dukungan penuh Wijin untuk kekasihnya (INSTAGRAM)

Seperti diketahui, hubungan Gisel dan Wijin banyak menyita perhatian warganet.

Tidak sedikit yang menanyakan keseriusan Wijin lantaran tak kunjung menikahi mantan Gading Marten itu.

Akhirnya, alasannya belum menikahi Gisel ia ungkapkan melalui kanal YouTube Boy William, Minggu (12/1/2021).

Dalam kesempatan itu, Wijin dan Boy William saling melempar pertanyaan yang harus dijawab cepat.

Awalnya, Boy William bertanya soal pendapatan antara Wijin dan Gisel siapa yang paling tinggi.

"Who makes more money? You or Gisel?," tanya Boy William dikutip via Tribunnews.com