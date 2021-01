Lirik dan Chord Lagu Yowis - Hendra Kumbara yang Viral di TikTok, 'Yowes Ben Dadi Kenangan'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

Simak lirik dan chord lagu Yowis yang dinyanyikan oleh Hendra Kumbara dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Yowis - Hendra Kumbara semakin banyak dicari.

Berikut lirik dan chord lagunya

(Intro) F G Em Am Dm G C..

C Em

yowis.. ben dadi kenangan

Am Em

yowis.. mung ning angan angan..

F Fm

tresno sing tak gadang

C G/B Am

mung mandeg ning tengah dalan

Dm G C Fm

aku kowe wes ora sejalan..

C Em

yowis.. ben dadi cerito..

Am Em

yowis.. mung sak kedep moto..

F Fm

janjimu ra ori..

C G/B Am

jebule mung KW siji

Dm G C

jare tulus jebule mung apus-apus..

F G Em Am

aku nangis.. ra uwis-uwis..

Dm G C

teles kebes wes nganti kalis..

F G Em Am

aku kangen.. ning mung tak pendem..

Dm G C

nangis mergo janjimu sing lamis..

Chorus:

C F

opo meneh sing mbok goleki..

G C

rumangsaku kabeh wes tak turuti

A Dm

tibo tangiku mung kanggo kowe

G

senajan sak onone

C

sing penting perjuangane..

C F

opo mergo wong ora nduwe..

G C

kowe nganti tego ninggalake..

A Dm

snajan atiku wes ajur mumur

G

tetep kudu bersyukur

(C)

kabeh wes ono sing ngatur..