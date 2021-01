Lirik dan Chord Lagu Lowkey - NIKI atau Nicole Zefanya yang Viral di TikTok, 'Low Low Low Lowkey'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Inilah lirik dan chord lagu Lowkey yang dinyanyikan oleh oleh NIKI atau Nicole Zefanya dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Lowkey - NIKI atau Nicole Zefanya semakin banyak dicari.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Lirik dan Chord Lagu Lowkey yang Dipopulerkan NIKI'

[Verse 1]

C

Wonder what I'll do when the cops come through and the whiskey's run out

C

‘Cause I've been lookin' at you since half past two, wanna take this downtown?

F

This liquid courage got me way too honest

F

Put your phone on vibrate, Let's catch a vibe babe while the sun's down

C

Hush now, I know we're a little too fucked up to stay still, love

C

Be as quiet as you can 'cause if anyone sees they'll just blow shit up

Am

I don't gotta know if you're taken, I'll just let ya know bedroom's vacant

F

No one's gotta know, just us and the moon 'til the sun starts waking

Am G F

Up's the only direction I see

N.C.

As long as we keep this

[Chorus]

C C

Low- low- low- low- low- low- low- lowkey (ah, ah)

F

You ain't even gotta lo- lo- lo- lo

F

Lo- lo- lo- love me (ah, ah)

C

Us in a king-size, keep it a secret

C

Say I'm your queen, I don't wanna leave this

Am Am

Low- low- low- low- low- low- low- lowkey

[Verse 2]

C

Wizard with words, tellin' me my energy's so bewitching

C

So I'll go first, there's an open bar, let's close this distance

Am F

Oh my, don't make me have to spell it all night

C

I don't really give a fuck about all the "he said, she said" bullshit

C

So pick your poison love, let's go somewhere a little more exclusive

Am

Take a shot, take a chance, take my hand boy

Am

Tension so intense like an asteroid

F

Be discreet, gotta dodge all the tabloids

Am G F

Let's not think too much, there ain't no problems

N.C.

So long as we keep this

[Chorus]

C C

Low- low- low- low- low- low- low- lowkey (ah, ah)

F

You ain't even gotta lo- lo- lo- lo

F

Lo- lo- lo- love me (ah, ah)

C

Us in a king-size, keep it a secret

C

Say I'm your queen, I don't wanna leave this

F F

Low- low- low- low- low- low- low- lowkey

Berikut video klip lagu Lowkey - NIKI atau Nicole Zefanya.