Chord dan Lirik Lagu Doa Untuk Kamu - Aviwkila Kunci C Viral di TikTok, Tuhan Dia Sedang Berjuang

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Doa Untuk Kamu - Aviwkila yang sedang viral di TikTok.

Lagu Doa Untuk Kamu - Aviwkila dirilis pada 2020 dan menceritakan doa untuk orang-orang yang sedang berjuang.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Doa Untuk Kamu - Aviwkila selengkapnya.

Intro : F Em D G

.

C

ada resah dalam hati

Am

takut yang tak terkendali

D

dunia kita sedang

Dm G

tak baik-baik saja..

.

C

ini memang tidak mudah

Am

namun kau tetap berjalan

D

aku menunggumu

Dm G

untuk segera pulang..

.

F Em

jaga diri kuatkan hati

D

tetap tersenyum

-Em F Em

aku berdoa terus berdoa

D G

untuk dirimu..

.

Reff :

C G

Tuhan dia sedang berjuang

Am Em

jaga dia, lindungi dia

F Em

karena ada yang menunggunya

D

untuk pulang..

.

G C G

kita memang sedang berduka

Am Em

bukan berarti kita menyerah

F Em

kita harus saling menjaga

D

dan menguatkan..

G C

hingga Tuhan menolong kita..

.

Musik : Fm Em Fm G

.

F Em

jaga diri kuatkan hati

D

tetap tersenyum

-Em F Em

aku berdoa terus berdoa

D G

untuk dirimu..

.

Reff II:

C G

Tuhan dia sedang berjuang

Am Em

jaga dia, lindungi dia

F Em

karena ada yang menunggunya

Am D

untuk pulang..

.

G C G

kita memang sedang berduka

Am Em

bukan berarti kita menyerah

F Em

kita harus saling menjaga

D

dan menguatkan..

Am D

dan menguatkan..

G Am G D/F#

hingga Tuhan menolong kita.. haa..

.

F Em

kita harus saling menjaga

D

dan menguatkan..

G C

hingga Tuhan menolong kita