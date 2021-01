Biodata Angbeen Rishi, Istri Adly Fairuz yang Baru Melahirkan, Hidung Bayinya Curi Perhatia

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Angbeen Rishi, istri Adly Fairuz yang baru saja melehirkan anak pertamanya.

Anak pertama Angbeen Rishi dan Adly Fairuz tersebut lahir di hari pertama 2021 atau 1 Januari 2021.

Adapun anak laki-laki keduanya diberi nama Ardashir Behrouz Al Barraq.

Baca juga: Sifat Asli Adit Jayusman Calon Suami Ayu Ting Ting Akhirnya Terungkap, Beda dari Dugaan Warganet

Baca juga: Biodata Pitra Romadoni, Pelapor Video Syur 19 Detik yang Dibully Seusai Meminta Gisel-MYD Minta Maaf

Baca juga: Jawaban Tegas Arya Saloka soal Hubungan dengan Amanda Manopo, Suami Putri Anne: Gue Gak Cari Gosip!

Kelahiran anak pertama Angbeen Rishi dan Adly Fairuz itu diumumkan keduanya melalui media sosial.

Melalui akun Instagramnya, Angbeen Rishi menjelaskan arti nama anaknya tersebut, Jumat (1/1/2021).

"Welcome to the world anak Baba & Ami tercinta.

Ardashir Behrouz Al Barraq," tulis Angbeen Rishi dikutip via Tribunnews.com SELAMAT! Angbeen Rishi Melahirkan Anak Pertama, Ini Arti Nama Anak Adly Fairuz

Menurut Angbeen Rishi, Ardashir Behrouz Al Barraq berarti pemimpin jujur memiliki keberuntungan yang cemerlang.

Adly Fairuz juga membagikan kabar bahagia kelahiran anaknya itu di media sosial.