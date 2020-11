Lirik dan Chord Lagu Mengheningkan Cipta - T. Prawit, 'Dengan Seluruh Angkasa Raya Memuji'

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Mengheningkan Cipta yang diciptakan oleh Truno Prawit.

Lagu ini masuk dalam deretan lagu wajib Nasional.

Mengheningkan Cipta biasa dinyanyikan saat kegiatan upacara bendera memperingati Hari Pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Makna lagu ini untuk mengenang, menghormati dan berdoa.

C G C G

Dengan seluruh angkasa raya memuji

F G

Pahlawan negara

C G C G

Nan gugur remaja diribaan bendera

C C

Bela nusa bangsa

C G F G

Kau kukenang wahai bunga putra bangsa

C G

Harga jasa

C

Kau Cahya pelita

G C G C

Bagi Indonesia merdeka