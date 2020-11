Profil dan Biodata Baskara Mahendra yang Resmi Menikahi Sherina Munaf, Ternyata Model dan Aktor

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Terungkap profil dan biodata Baskara Mahendra suami Sherina Munaf.

Profil dan biodata Baskara Mahendra jadi sorotan setelah dikabarkan resmi menikahi Sherina Munaf, Selasa (3/11/2020).

Baskara Mahendra lahir di Jakarta, 1 Januari 1993.

Sherina Munaf

Seperti dilansir dari Tribun Timur dalam artikel 'Menikah dengan Sherina Munaf, Siapa Baskara Mahendra Putra? Profil dan Bintangi Film Agama Islam'

Usianya kini 27 tahun atau 3 tahun lebih muda dari Sherina.

Dia merupakan seorang model dan aktor asal Indonesia.

Baskara terkenal lewat film Lima (2018), My Generation (2016), The Way I Love You (2019), dan Bebas (2019).

Ia lulus dari PPM School of Management dengan gelar manajemen.

Saat kuliah, dia merupakan seorang yang aktif dalam organisasi badan eksekutif mahasiswa kampusnya.