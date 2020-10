Lirik dan Chord Lagu I Can't Stop Me - TWICE, Video Klip Trending 1 Youtube

Cuplikan video klip lagu I Cant Stop Me - TWICE yang trending Youtube

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu I Cant Stop Me - TWICE yang baru dirilis Senin (26/10/2020).

Sekedar informasi, TWICE merilis album terbarunya berjudul Eyes Wide Open.

Album tersebut dibuka dengan lagu "I Can't Stop Me" yang menjadi lagu utamanya.

Kini video klip lagu I Cant Stop Me berhasil merajai tangga Youtube nomor 1.

[Intro]

Am7 G

Dm7

Ooh, ooh, ooh

F

Ooh, ooh, ooh-ooh

[Verse 1]

G Am7

Allami ullyeodae ring ring a ling

G

seoroye nungiri daheul ttaemada

Dm7

almyeonseo bingbing doneunde

F G

jeomjeom dagagajana I know it’s too late

[Pre-chorus]

Am7

Maeumsogeuroneun da algo itjana

G

gyeolgugeneun seoneul neomge dwel georaneun geol

Dm7

I’m warning to myself neo geureomyeon an dwae

F G

maebun, maecho, nae mami nae mameul chuweolhae

out of control