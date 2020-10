Chord Lagu Pura Pura Cinta - Cherrybelle Viral di TikTok, Awalnya Ku Pura Pura

Penulis: Pipit | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut Chord Lagu Pura Pura Cinta dari Cherrybelle yang viral di TikTok

Lirikya, Awalnya Ku Pura Pura, Lama-lama Ku Jadi Suka. Langsung saja ini chord dan lirik lagunya.

Pura-pura Cinta - Cherrybelle

G D/F# Dm/F

Kurasakan ada yang berbeda

A Dm Fm

Saat dia tak disini

F G

Duh, aku bingung jadinya

G D/F# Dm/F

Setiap kaliku pejamkan mata

A Dm Fm

Ku selalu ada dia

F G

Ku makin bingung jadinya

Em Am Dm C G/B

Tak kusangka jadi begini akhirnya

Am Dm

Semoga dia tak sadar

G

Malu malu hatiku

F

Awalnya ku pura pura

Em Am

Lama-lama ku jadi suka

Am D G G7

Oh Tuhan,inikah yang namanya cinta

F

Tadinya biasa saja

Em Am

Sekarang ku benar benar cinta

Am D G D F Em C E

Kuharap ini sebentar saja

A E/G# Em/G

Kurasakan ada yang berbeda

B Bm Gm

Saat dia tak disini

G A

Duh, aku bingung jadinya

A E/G# Em/G

Setiap kaliku pejamkan mata

B Bm Gm

Ku selalu ada dia

G A

Ku makin bingung jadinya

F#m Bm Em D A/C#

Tak kusangka jadi begini akhirnya

Bm Em

Semoga dia tak sadar

A

Malu malu hatiku

G

Awalnya ku pura pura

F#m Bm

Lama-lama ku jadi suka

Bm E A A7

Oh Tuhan,inikah yang namanya cinta

G

Tadinya biasa saja

F#m Bm

Sekarang ku benar benar cinta

Em A D

Kuharap ini sebentar saja