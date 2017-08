Meski Berprestasi Tetap Giat Berorganisasi

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Aktif dalam organisasi seringkali menjadi kegiatan selingan yang dilakukan para mahasiswa. Mereka sadar, bekal untuk terjun ke dunia kerja bukan hanya bermodal akademik, tapi juga ketrampilan berorganisasi.

Adelia Yulma Budiarto contohnya. Alumnus prodi S1 Akuntansi Universitas Airlangga ini aktif di berbagai organisasi. Bahkan, ia masih aktif berorganisasi, meskipun sedang mengerjakan tugas akhir dan bekerja di sebuah lembaga akuntan terbesar di Indonesia.

Adapun organisasi yang diikuti perempuan kelahiran 1997 ini, di antaranya, organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan Airlangga Model United Nations Club. Ia juga aktif di Paguyuban Guk dan Yuk Sidoarjo. Keaktifannya di berbagai organisasi pun bisa mengasah bakatnya.

“Pada tiga bulan terakhir saat mengerjakan skripsi, saya sedang menjalankan program magang di British Petroleum, Jakarta. Saya masih aktif berorganisasi,” ungkap gadis kelahiran Surabaya yang menyelesaikan studi dalam waktu tak sampai empat tahun dengan IPK 3.99 ini.

Bagi gadis yang pernah mengikuti program akselerasi di tingkat SMP dan SMA ini, manajemen waktu sangatlah penting. Apalagi dirinya harus mengerjakan penelitian skripsi sembari mengikuti lomba, forum ilmiah, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Salah satu tantangan buatnya selama kuliah adalah menyeimbangkan segala kegiatan dengan nilai akademik. “Alhamdulillah, saya bisa balance,” tambah Adelia.

Gadis yang pernah menjadi Best Speaker of ICAEW Regional Business Challenge in Kuala Lumpur Malaysia tahun2016 memiliki motto hidup, “Tidak ada keberhasilan yang datang dengan mudah, serta tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil”.