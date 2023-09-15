Lirik Sholawat

Lirik Qomarun Lengkap: Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia

Berikut lirik qasidah Qomarun lengkap Arab dan terjemahan versi pelantun sholawat Muhammad Hadi Assegaf.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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Ilustrasi Lirik Qomarun Lengkap: Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia versi Muhammad Hadi Assegaf 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Qomarun lengkap Arab, latin dan terjemahan versi pelantun sholawat Muhammad Hadi Assegaf.

Menurut bahasa, Qomarun artinya Bulan. Arti dari lirik qasidah ini menggambarkan keindahan Rasulullah SAW laksana bulan yang terang.

Pada bagian pertama lirik qasidah ini adalah Qomarun, Qomarun Sidnan Nabi Qomarun, Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil.

Langsung saja, inilah lirik Qomarun selengkapnya.

Lirik Qomarun Muhammad Hadi Assegaf

Lirik Sholawat Qomarun

قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى .. قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi
.. Qamarun

وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ سِيدْنَا النِّبْى .. وَجَمِيلْ
Wajamil Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil


وَكَفُّ الْمُصْطًفَى كَالْوَرْدِي نَادِى ..  اللهُ اللهُ
Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah Allah

وَعِطْرُهَ يَبْقَى اِذَا مَسَّتْ أَيَادِي .. اللهُ اللهُ
Wa Itruhah yabqa iza Massat ayadi Allah Allah


وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

حَبِيْبُ اللهِ يَاخَيْرَلْبَرَايَا
Habibullahiya khoirol Baro yaa


قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi Qamarun

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