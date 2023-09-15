Lirik Sholawat
Lirik Qomarun Lengkap: Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia
Berikut lirik qasidah Qomarun lengkap Arab dan terjemahan versi pelantun sholawat Muhammad Hadi Assegaf.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Qomarun lengkap Arab, latin dan terjemahan versi pelantun sholawat Muhammad Hadi Assegaf.
Menurut bahasa, Qomarun artinya Bulan. Arti dari lirik qasidah ini menggambarkan keindahan Rasulullah SAW laksana bulan yang terang.
Pada bagian pertama lirik qasidah ini adalah Qomarun, Qomarun Sidnan Nabi Qomarun, Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil.
Langsung saja, inilah lirik Qomarun selengkapnya.
Lirik Qomarun Muhammad Hadi Assegaf
قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى .. قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi
.. Qamarun
وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ سِيدْنَا النِّبْى .. وَجَمِيلْ
Wajamil Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil
وَكَفُّ الْمُصْطًفَى كَالْوَرْدِي نَادِى .. اللهُ اللهُ
Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah Allah
وَعِطْرُهَ يَبْقَى اِذَا مَسَّتْ أَيَادِي .. اللهُ اللهُ
Wa Itruhah yabqa iza Massat ayadi Allah Allah
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
حَبِيْبُ اللهِ يَاخَيْرَلْبَرَايَا
Habibullahiya khoirol Baro yaa
قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi Qamarun
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