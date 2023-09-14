Doa Tahlil Lengkap: Arab, Latin, Terjemahan Dibaca Setelah Tahlilan
Doa tahlil disebut juga dengan doa arwah karena di dalamnya mengandung permohonan agar mengampuni dosa-dosa umat muslim yang meninggal.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Doa tahlil adalah doa penutup yang dibaca di akhir susunan bacaan tahlil.
Doa tahlil disebut juga dengan doa arwah karena di dalamnya mengandung permohonan agar mengampuni dosa-dosa umat muslim yang telah meninggal dunia.
Pembacaan doa tahlil umumnya dibaca satu orang sementara jamaah tahlil mengucapkan "aamiin".
Berikut bacaan doa penutup tahlil setelah al fatihah mengutip laman NU, lengkap dengan tulisqn Arab, latin dan terjemahannya.
Doa Tahlil Lengkap Terjemahan
اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ، حَمْدَالنَّاعِمِيْنَ، حَمْدًايُوَافِيْ نِعَمَه وَيُكَافِئُ مَزِيْدَه، يَارَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ. اَللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى الِى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.
اَللهُمَّ تَقَبَّلْ وَاَوْصِلْ ثَوَابَ مَاقَرَأْنَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَمَا هَلَّلْنَا وَمَا سَبَّحْنَا وَمَااسْتَغْفَرْنَا وَمَا صَلَّيْنَا عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً وَاصِلَةً وَرَحْمَةً نَازِلَةً وَبَرَكَةً شَامِلَةً
اِلَى حَضْرَةِ حَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَقُرَّةِ اَعْيُنِنَا سَيِّدِنَا وَمَوْلنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِلَى جَمِيْعِ اِخْوَانِه مِنَ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْاَوْلِيَآءِ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْعُلَمَآءِ الْعَالِمِيْنَ وَالْمُصَنِّفِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ
وَجَمِيْعِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ خُصُوْصًا اِلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلاَنِيِّ
ثُمَّ اِلى جَمِيْعِ اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ اْلاَرْضِ اِلَى مَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَبَحْرِهَا خُصُوْصًا اِلَى آبَآءِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاَجْدَادِنَا وَجَدَّاتِنَا وَنَخُصُّ خُصُوْصًا مَنِ اجْتَمَعْنَاههُنَا بِسَبَبِه وَلِاَجْلِه
اَللهُمَّ اَنْزِلِ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ عَلى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ اَهْلِ لَآاِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ اَللهُمَّ اَرِنَاالْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَااتِّبَاعَهُ وَاَرِنَاالْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَااجْتِنَابَهُ
doa tahlil
doa penutup tahlil setelah al fatihah
doa tahlil lengkap
doa arwah
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
tahlilan
|Fahmi Husaeni Makin Sukses? Dulu Ditinggal Anggi, Kini Diam-diam Punya Bisnis Baru yang Laris Manis
|Berita Persebaya Hari ini Populer: Peran Uston Usai Kedatangan Pelatih Baru dan Ambisi Reva Adi
|BIODATA 3 Tokoh Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Ada Mantan Panglima TNI dan Wakapolri
|Bacaan Sholawat Busyro Arab, Latin, Arti dan Keutamaannya
|Pemilu 2024, Caleg Petahana Samsul Arifin Fokus Rawat Seribu Janda Muda di Kota Surabaya