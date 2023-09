Seperti Mimpi! Pria Ini Berhasil Beli Mobil Rp9 Ribu dari Live Streaming Flash Sale di Shopee Live

SURYA.CO.ID - Bak ketiban durian runtuh, seorang pria bernama Endang Nurdin berhasil membeli sebuah mobil Avanza dengan harga Rp9 ribu saja lewat live streaming Flash Sale Shopee Live yang dipandu oleh Sarwendah pada Sabtu (9/9/2023) pukul 21.30 WIB.

Tipe mobil yang dibeli oleh Endang Nurdin adalah Toyota Avanza tipe 1.3 E M/T yang dibanderol sekitar Rp235 juta di pasaran. Tak tanggung-tanggung, mobil tipe ini dilengkapi dengan fitur ciamik seperti 7 seater MPV dan fitur keamanan Toyota Safety Sense, Hill Start Assist (HSA) hingga 6 buah SRS Airbag.

Endang Nurdin yang merupakan pria asal Desa Sukapada, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini tak pernah menyangka bahwa dirinya bisa membawa pulang mobil dengan harga super miring yaitu Rp9 ribu.

Rasa haru dan syukur pun diungkapkan oleh Endang melalui sambungan panggilan video yang dipandu Sarwendah ketika live streaming Flash Sale Shopee Live masih berlangsung pada Sabtu (9/9/2023) malam.

“Berasa mimpi sih kak, gak nyangka banget itu bisa dapat,” ucap Endang Nurdin kepada Sarwendah.

“Aduh aku terharu banget, sumpah gimana perasaannya kamu? Jadi kamu sekarang mau kayak gimana nih? Pada saat kamu pencet apa perasaan kamu? Kamu udah stay dari jam berapa?” tanya Sarwendah kepada Endang Nurdin.

Endang Nurdin mengungkapkan bahwa dirinya telah membuka laman live streaming Flash Sale Shopee Live sejak pukul 8 malam, tepat satu setengah jam sebelum Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live dimulai.

“Tadi stay dari jam 8 di Shopee Livenya,” ujarnya.

Kegembiraan yang Endang Nurdin rasakan setelah mendapatkan Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live pada Sabtu (9/9/2023) lalu, juga diungkapkan dalam akun media sosialnya @e_nurdin.

“Alhamdulillah ya Allah, berasa mimpi bisa dapet mobil. terima kasih banget buat @shopee_id dan @sarwendah29,” tutur Endang Nurdin dikutip dari akun Instagram @e_nurdin pada Minggu (10/9/2023).

Unggahan ini pun sontak menuai perhatian warganet. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara ia menang.

“Selamat mas… kalo emang rezeki ga bakalan kemana kalo dikejar…” komentar netizen.

“Masya Allah semoga nular ya nanti,” ucap netizen.

“Keren Bang, hoki setahun dah kepake,” timpal netizen lainnya.

“Selamat mas,, rejeki gak ke mana. Gue sih percaya sama Shopee soalnya udah beberapa kali menang giveaway Shopee. HP, TV, koin sejuta waktu main Tanam Shopee, voucher belanja Shopee dll. Tapi kalo flash sale emang gue belum pernah dapat, selalu kalah cepat jarinya,” komentar netizen.

“Gimana caranya bisa dapat, tipsnya kak,” kata netizen.

“Mas caranya biar dapet itu gimana? Saya kalo ada flash sale belum sedetik udah sold out,” ujar netizen.

Endang Nurdin pun membagikan tipsnya, salah satu hal yang dilakukan untuk memenangkan mobil Toyota Avanza seharga Rp9 ribu adalah menunggu di halaman live streaming Shopee Live tepat satu setengah jam sebelum Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live dimulai.

Keberhasilan Endang Nurdin dalam memenangkan Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live patut diacungi jempol, pasalnya ia harus mengalahkan lebih dari ratusan ribu hunters lainnya di Flash Sale Shopee Live.

Menariknya, sebanyak 180 ribu penonton secara bersamaan di waktu yang sama mengikuti momen Flash Sale 9RB Mobil Toyota Avanza yang dipandu oleh Sarwendah melalui toko @Sarwendahofficial tersebut.

Sejumlah publik figur kenamaan seperti Ruben Onsu dan Raffi Ahmad, turut memberikan selamat atas kemenangan pria asal Tasikmalaya ini.

“Ini dia pemenang mobil 9rb pas aku flash sale di Shopee Live kemarin Selamat ya! Semoga hoki-nya nular ke semua orang,” tulis Sarwendah dikutip dari Instagram pribadinya @sarwendah29.

“MANTAAAAP!! Selamat untuk mas-nya bisa beli mobil 9 RB di Shopee Live! Ikut happy liatnya,” tulis Ruben Onsu dilansir dari Instagram @ruben_onsu.

“Wihhh masbroo selamat ya.. gokil pertama kali nih Shopee Live bisa beli mobil cuma 9RB.. top mantab is the best,” kata Raffi Ahmad lewat akun Instagramnya @raffinagita1717.

Diketahui, live streaming Flash Sale Shopee Live yang dipandu oleh artis cantik dan bertalenta, Sarwendah, pada Sabtu (9/9/2023) pukul 21.30 WIB lalu berlangsung sangat bombastis.

Euforia masyarakat untuk memenangkan Flash Sale Mobil 9RB begitu besar, hal ini dibuktikan dari live streaming Flash Sale Mobil 9RB Shopee Live yang telah ditonton lebih dari 180 ribu penonton secara bersamaan di waktu yang sama tepat pada pukul 21.30 WIB.

Tak heran jika orang berbondong-bondong menantikan Flash Sale Mobil 9RB, pasalnya kapan lagi bisa membawa pulang mobil ratusan juta rupiah dengan bermodalkan uang Rp9 ribu? Ya, jawabannya hanya di Shopee Live!

Kejadian fenomenal ini tak lepas dari keunggulan fitur Shopee Live. Diketahui, Shopee Live menjadi live streaming yang paling banyak dipilih masyarakat.

Dikutip dari riset Populix berjudul “Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia”, 69 persen responden memilih Shopee Live sebagai fitur live streaming yang paling sering digunakan atau Brand Used Most Often (BUMO).

Mengutip dari hasil riset tersebut, terungkap Shopee menduduki porsi pangsa pasar dari jumlah dan nilai transaksi yang tertinggi.

Pada indikator pangsa pasar jumlah transaksi (Share of Order), Shopee sukses mencatatkan pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi (56 persen), jauh mengalahkan TikTok Live dengan persentase 30 persen.

Sedangkan pada pangsa pasar nilai transaksi (Share of Revenue), Shopee menduduki peringkat pertama dalam mencatatkan pasar nilai transaksi terbesar, yaitu 54 persen.

Berdasarkan riset yang sama, tercatat juga bahwa 60 persen responden menyebut Shopee Live adalah merek Top of Mind (TOM) alias merek yang pertama kali muncul di benak mereka ketika berbicara terkait live shopping di Indonesia.

Kemenangan Endang Nurdin di Flash Sale Mobil 9RB Shopee Live menjadi sebuah kisah fenomenal. Selain flash sale mobil dengan harga miring, para pengguna Shopee juga bisa mendapatkan giveaway menggiurkan seperti handphone dan lainnya.

Yuk saksikan live streaming Shopee Live dan jadilah pemenang di Flash Sale berikutnya!