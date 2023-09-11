Lirik Sholawat
Lirik dan Terjemahan Qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah
Lirik yang terkandung pada qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah adalah pujian untuk Nabi Muhammad SAW.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Lirik Qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah tentu tidak asing lagi bagi umat muslim Nusantara.
Dikenal sebagai Lirik Sholawat, qasidah islami ini dipopulerkan oleh Haddad Alwi.
Lirik yang terkandung pada qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah adalah pujian untuk Nabi Muhammad SAW.
Di dalamnya juga terdapat permohonan agar Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk atas dosa-dosa, sehingga mendapatkan ampunan dari Allah SWT.
Berikut Ya Sayyidi Ya Rasulullah lirik arab, latin dan terjemahan Bahasa Indonesia.
Baca juga: Lirik Sholawat Badar versi Sulis, Teks Arab dan Latin Dilengkapi Terjemahan
Lirik Ya Sayyidi Ya Rasulullah
يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله
Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh
يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ
Yâ man lahul jâhu ‘indallâh
اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك
Innal musî-îna qod jâ-ûk
لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله
Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh
يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا
Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ
هَيابِغَارَه اِلَينَاالان
Hayyâ bighôroh ilainâl ãn
يَاهِمَّتَالسَّادَاتِ الاقطَاب
Yâ Himmatas-sâdatil aqthôf