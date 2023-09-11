Lirik Sholawat

Lirik dan Terjemahan Qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah

Lirik yang terkandung pada qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah adalah pujian untuk Nabi Muhammad SAW.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik dan Terjemahan Qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah
SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat - Qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah 

SURYA.CO.ID - Lirik Qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah tentu tidak asing lagi bagi umat muslim Nusantara.

Dikenal sebagai Lirik Sholawat, qasidah islami ini dipopulerkan oleh Haddad Alwi.

Lirik yang terkandung pada qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah adalah pujian untuk Nabi Muhammad SAW.

Di dalamnya juga terdapat permohonan agar Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk atas dosa-dosa, sehingga mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

Berikut Ya Sayyidi Ya Rasulullah lirik arab, latin dan terjemahan Bahasa Indonesia.

Baca juga: Lirik Sholawat Badar versi Sulis, Teks Arab dan Latin Dilengkapi Terjemahan

Lirik Ya Sayyidi Ya Rasulullah

يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله 
Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh

يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ 
Yâ man lahul jâhu ‘indallâh

اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك
Innal musî-îna qod jâ-ûk

لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله
Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh

 

يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا
Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ

هَيابِغَارَه اِلَينَاالان
Hayyâ bighôroh ilainâl ãn

يَاهِمَّتَالسَّادَاتِ الاقطَاب
Yâ Himmatas-sâdatil aqthôf

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Lirik Sholawat
Ya Sayyidi Ya Rasulullah
terjemahan
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Ya Sayyidi Ya Rasulullah Lirik Arab
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