Kisah Arief Catur Pamungkas Bek Persebaya, Bakatnya Diakui Aji Santoso, Hasilnya Dituai Uston Nawawi

SURYA.co.id, - Kisah Arief Catur Pamungkas bek Persebaya Surabaya, bakatnya diakui Aji Santoso, kini hasilnya dituai Uston Nawawi.

Sosok Arief Catur Pamungkas menjadi pemain yang disorot baru-baru ini.

Pasalnya ia menjadi man of the match di laga Persebaya vs Borneo FC dalam lanjutan pekan ke-11 Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu (4/9) lalu.

Pemain asal Mojokerto itu mencatatkan dua assist ciamik yang mampu dimanfaatkan oleh Bruno Moreira dan Ze Valente yang akhirnya membawa Bajul Ijo menang dengan skor 2-1.

Di balik kisah manis itu, Arief Catur sempat melewati masa-masa sulit saat awal bersama Persebaya.

Sebelum dipulangkan pada awal musim 2022/2023 lalu, Arief Catur sebenarnya sudah menorehkan prestasi menjanjikan.

Ia sempat membawa Persebaya EPA U-20 juara EPA (Elite Pro Academy) pada tahun 2019.

Bersama Rizky Ridho, Ernando Ari, Koko Ari, Brylian Aldama, M. Kemaludin, Moch Supriadi dan pelatih Uston Nawawi, Arief Catur bahu membahu mengantarkan Persebaya menjadi juara.

Sementara rekan-rekannya langsung mendapatkan promosi ke tim utama, Catur harus melalui jalur lain.

ia justru masuk ke skuad PON Jatim dan sukses membawa medali perunggu atau peringkat ketiga di PON Papua 2020 lalu.

Pemain yang kini berusia 24 tahun itu sempat mencari menit bermain di Persikab Bandung.

Setelah itu, ia kemudian dipulangkan untuk diorbitkan ke skuad senior Persebaya Surabaya 2022/2023 lalu.

Menjalani musim perdananya, Arief Catur sempat mendapatkan tekanan bertubi-tubi akibat sejumlah pelanggaran dan permainan yang ia tunjukkan di atas lapangan dan dinilai masih belum memenuhi standar Persebaya.

Namun Aji Santoso yang saat itu menjadi pelatih Persebaya selalu pasang badan untuk membela pemain dengan tinggi 169 cm itu.