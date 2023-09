DBL Indonesia Semangat Bawa Lebih Banyak Anak Muda ke Australia Barat Usai Dikunjungi Roger Cook

SURYA.co.id| SURABAYA - Pemerintahan Negara Bagian Australia Barat melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kota di Indonesia dalam sepekan ini. Sebagai bagian untuk memperkuat kerjasama antar kedua negara di berbagai bidang.

Dipimpin langsung oleh Premier of Western Australia, Roger Cook, dengan melibatkan lebih dari 130 anggota delegasi.

Kunjungan kali ini jadi yang pertama bagi Roger Cook, setelah baru saja secara resmi menjabat sebagai orang nomor satu di Australia Barat. Termasuk singgah ke Kota Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur.

Hubungan antara Jawa Timur dan Australia Barat sebagai sister-state telah terjalin erat selama lebih dari 32 tahun.

Di tengah-tengah agenda kesibukannya yang sangat padat, Roger Cook menyempatkan hadir ke DBL Academy Pakuwon Mall Surabaya, Rabu (6/9/2023).

Akademi basket bagi anak usia 3 hingga 18 tahun berkurikulum standar internasional, yang dikelola DBL Indonesia dan memiliki kerjasama dengan World Basketball Academy (WBA) Australia.

Di bawah komando technical director Andrew Vlahov, yang merupakan legenda basket Australia.

“Kami memiliki hubungan sister-state dengan Jawa Timur, itulah alasan mengapa kami memiliki kemitraan dan persahabatan yang erat antara Jawa Timur dan Australia Barat," kata Roger Cook pada kegiatan bertajuk "Sports Diplomacy–Sports to Friendships" di DBL Academy Pakuwon Mall Surabaya ini, Rabu (6/9/2023).

Melalui DBL Indonesia dan Andre Vlahov, yang menjadi penghubung, sudah membawa tim olahraga basket, sepakbola dan atletik ke Australia Barat. Begitu juga sebaliknya.

"Artinya, kami tidak hanya membangun kemitraan ekonomi yang baik namun juga membangun persahabatan yang kuat melalui olahraga dan budaya. Dan persahabatan ini akan bertahan selamanya,” tambah Roger Cook.

Beberapa delegasi yang ikut serta mendampingi, diantaranya David Templeman (Minister for Culture and the Arts; Sport and Recreation; International Education; Heritage), Jackie Jarvis (Minister for Agriculture and Food, Forestry, and Small Business ), Alistair Jones, Director General JTSI (Job, Tourism, Science, Innovation), Simone Spencer (Deputy Director General JTSI), Evan Stewart (Acting CEO, Basketball WA & Perth Lynx).

Juga Fiona Hoggart (Consulate General Australia – Surabaya), serta hadir juga Listiana Operananta (Konjen RI – Perth), dan Vincent Kyfen (Australia Indonesia Youth Exchange Program).

Tidak ketinggalan, legenda Persebaya Mat Halil beserta para pemain tim Persebaya EPA U16, para siswa DBL Academy, serta para pelajar pemenang kompetisi atletik Energen Champion SAC Indonesia 2022.

Juga pemain Persebaya, Risky Dwiyan, salah satu pemain yang mendapat kesempatan menjalani training camp di Australia Barat pada tahun 2018 lalu.