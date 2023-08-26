Lirik Sholawat
Lirik Shohibus Syafa'ah, Sholli Wasallim Daiman Alahmada Arab dan Artinya
Lirik Shohibus Syafa'ah, Sholli Wasallim Daiman Alahmada Arab dan Artinya
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Inilah Lirik Lengkap Shohibus Syafa'ah Sholli Wa Sallim Daiman Alahmada dengan teks Arab, latin dan artinya.
Bukan sholawat, Shohibus Syafa'ah adalah qasidah atau syair pujian kepada Nabi SAW sang pemberi syafa'at.
Qasidah Shohibus Syafa'ah, Sholli Wa Sallim Daiman Alahmada di-cover beberapa penyanyi religi Tanah Air, seperti Nissa Sabyan, Yuli Aqisa dan banyak lainnya.
Lantas bagaimana Lirik lengkap Sholli Wa Sallim Daiman Alahmada, Wal Ali Wal Asha Biman Qod Wahada?
Berikut selengkapnya dikutip dari YouTube Nissa Sabyan.
Shohibus Syafaah
صَلِّ وَسَلَّمْ دَائِمًا عَلَى احْمَدَا
Sholli wa sallim daa iman 'alaahmada
صَلِّ وَسَلَّمْ دَائِمًا عَلَى احْمَدَا
Sholli wa sallim daa iman 'alaahmada
وَالْآلِ وَالْأَصْحَابِ مَنْ قَدْ وَحَّدَا
Wal aaali wal ash-haabi man qod wahhada
وَالْآلِ وَالْأَصْحَابِ مَنْ قَدْ وَحَّدَا
Wal aaali wal ash-haabi man qod wahhada
أَحْمَدُ الْمُصْطَفَى ذَوَا السَّمَاحَةُ
Ahmadul musthafaa dzawaassamaahah
مُنْقِذُ مَنْ لِذَنْبِهِ نَدَامَةْ
Munqidzu man lidzanbihi nadaamah
أَحْمَدُ الْمُصْطَفَى ذَوَا السَّمَاحَةُ
Ahmadul musthafaa dzawaassamaahah
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