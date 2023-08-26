Lirik Sholawat

Lirik Shohibus Syafa'ah, Sholli Wasallim Daiman Alahmada Arab dan Artinya

Lirik Shohibus Syafa'ah, Sholli Wasallim Daiman Alahmada Arab dan Artinya

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Shohibus Syafa'ah, Sholli Wasallim Daiman Alahmada Arab dan Artinya
SURYA.co.id/Istimewa
Lirik Shohibus Syafa'ah, Sholli Wasallim Daiman Alahmada Arab dan Artinya 

SURYA.CO.ID - Inilah Lirik Lengkap Shohibus Syafa'ah Sholli Wa Sallim Daiman Alahmada dengan teks Arab, latin dan artinya.

Bukan sholawat, Shohibus Syafa'ah adalah qasidah atau syair pujian kepada Nabi SAW sang pemberi syafa'at.

Qasidah Shohibus Syafa'ah, Sholli Wa Sallim Daiman Alahmada di-cover beberapa penyanyi religi Tanah Air, seperti Nissa Sabyan, Yuli Aqisa dan banyak lainnya.

Lantas bagaimana Lirik lengkap Sholli Wa Sallim Daiman Alahmada, Wal Ali Wal Asha Biman Qod Wahada?

Berikut selengkapnya dikutip dari YouTube Nissa Sabyan.

Shohibus Syafaah

صَلِّ وَسَلَّمْ دَائِمًا عَلَى احْمَدَا
Sholli wa sallim daa iman 'alaahmada

صَلِّ وَسَلَّمْ دَائِمًا عَلَى احْمَدَا
Sholli wa sallim daa iman 'alaahmada

وَالْآلِ وَالْأَصْحَابِ مَنْ قَدْ وَحَّدَا
Wal aaali wal ash-haabi man qod wahhada

وَالْآلِ وَالْأَصْحَابِ مَنْ قَدْ وَحَّدَا
Wal aaali wal ash-haabi man qod wahhada

 

أَحْمَدُ الْمُصْطَفَى ذَوَا السَّمَاحَةُ
Ahmadul musthafaa dzawaassamaahah

مُنْقِذُ مَنْ لِذَنْبِهِ نَدَامَةْ
Munqidzu man lidzanbihi nadaamah

أَحْمَدُ الْمُصْطَفَى ذَوَا السَّمَاحَةُ
Ahmadul musthafaa dzawaassamaahah

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Tags
lirik
sholawat
Shohibus Syafaah
Sholli wa sallim daiman alahmada
Wal Ali Wal Asha
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