Bacaan Tahlil Lengkap dengan Doa: Teks Arab dan Latin

Tahlil umumnya diisi dengan membaca dzikir dan Surat Yasin, membacanya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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ilustrasi membaca dzikir tahlil arab dan latin 

SURYA.CO.ID - Tahlil umumnya diisi dengan membaca dzikir dan Surat Yasin, membacanya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berikut teks bacaan tahlil lengkap dan doa setelahnya.

Susunan dzikir tahlil terdiri dari Surat Al Fatihah, al Ikhlas, al Falaq, an Nas, al Baqarah, Hud, al Ahzab, Ali Imran, Al Anfal, tahlil, hauqalah, istighfar, tasbih, tahmid, sholawat dan ditutup dengan doa tahlil lengkap.

Berikut bacaan tahlil selengkapnya mengutip laman Nahdlatul Ulama teks arab dan latin.

Bacaan tahlil lengkap dan doa setelahnya

اِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاَلِهِ وصَحْبِهِ شَيْءٌ لِلهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الَّمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِ يْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ. اَمِينْ


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ. اَللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكٌنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

(3 kali)

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثاتِ فِى الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. اِلَهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الَّمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِ يْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ. اَمِينْ

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Tags
doa tahlil lengkap
Bacaan Tahlil
Bacaan Tahlil Lengkap dan Doa Setelahnya
dzikir tahlil arab
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