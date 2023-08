Ada 1.000 Lowongan Kerja di Sidoarjo, Dari Staf hingga Jabatan Manajer

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Sedikitnya ada sekitar 1.000 lowongan kerja di Sidoarjo. Jumlah itu meliputi lowongan kerja menjadi staf hingga manager di 41 perusahaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Lowongan kerja itu, diinformasikan dalam bursa kerja terbuka yang digelar secara hybrid (online dan offline) di MPP (Mal Pelayanan Publik) Sidoarjo selama dua hari, tanggal 22-23 Agustus 2023.

Pendaftaran bursa kerja ini dilakukan secara online melalui website siapkerja.sidoarjokab.go.id.

Informasi terkait lowongan pekerjaan hingga penyerahan berkas lamaran kerja, bisa dilakukan secara online.

Peserta job fair akan mendapatkan QRcode nomor antrean untuk dilakukan verifikasi lamaran atau walk in interview offline. Verifikasi walk in interview dilakukan lima sesi per hari.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) berharap bursa kerja terbuka secara hybrid ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Khususnya warga Sidoarjo, untuk mencari peluang pekerjaan sesuai dengan keinginan.

"Saya berpesan jangan sampai warga lokal di Kabupaten Sidoarjo hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Atau ibaratnya jangan sampai ayam-ayam mati di tengah lumbung padi, jadi tolong benar-benar di manfaatkan kesempatan baik ini," kata Gus Muhdlor di sela membuka acara job fair tersebut, Selasa (22/8/2023).

Kegiatan itu, disebut sebagai upaya dan merupakan bentuk keseriusan Pemkab Sidoarjo untuk menekan angka pengangguran.

"Hingga saat ini, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020 sebanyak 4.72 persen, saat pandemi covid melanda naik mencapai angka 11.9 persen. Dan di tahun 2022, turun lagi menjadi 8.88 persen," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia.

Dengan job fair atau bursa kerja yang digelar seperti saat ini, lanjut Ainun, diharapkan pengangguran bisa terus ditekan di Kabupaten Sidoarjo.

Pada pembukaan job fair, Bupati Gus Muhdlor juga membagikan piagam penghargaan kepada enam perusahaan yang memperkerjakan pegawai penyandang disabilitas terbanyak di Kabupaten Sidoarjo.

Yaitu PT First Medipharma, PT United Farmatic Indonesia, PT Ecco Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya, PT Young Tree Indonesia dan PT Woodone Integra Indonesia.