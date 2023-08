PRESTASI BARU Member BTS, Jimin dan Jungkook Raih Penghargaan Bulletin Awards 2023 

SURYA.CO.ID - Member BTS tak ada henti-hentinya membuat penggemarnya bangga dengan dereta prestasi yang mereka hasilkan.

Meski kini sebagai grup, BTS sedang hiatus, namun prestasi per member masih terus berjalan.

Dua member yang baru-baru ini kembali mencetak prestasi adalah Jimin dan Jungkook BTS.

Melansir Instagram @officialkvibes, Jimin dan Jungkook kembali mendapat penghargaan dari Bulletin Awards 2023.

Dalam acara penghargaan itu, Jimin memenangkan dua penghargaan yakni, Music Vide of The Year dan Male Artist of The Year.

Sementara Jungkook, mendapatkan penghargaan Song of The Summer untuk lagu "Seven".

Selain itu, Jimin BTS juga mendapatkan Thropy dari "4th Forbes Korea Award" karena telah menjadi pemenang ''Who Is The Best Star In The First Half Of 2023'' untuk kategori "Male Idol Category by Forbes X Idol Champ.

Member BTS Kuasai Chart Musik

Baru-baru ini, penggemar membuat diskusi dalam forum online mengenai prestasi para member BTS.

Mereka mengatakan, meski saat ini mmeber BTS sedang aktif sebagai individu, performa lagu mereka di chart musik tetap bisa dibanggakan.

Salah satu contohnya dalam chart musik global, Spotify. Dalam chart yang dibagikan, terlihat jumlah angka listeners dari awal rilis hingga saat ini yang diraih oleh lagu-lagu solo milik anggota BTS di antaranya adalah:

1. Jungkook "Seven" - 15.9m Listeners

2. Jimin "Like Crazy" - 6.6m

3. Jungkook "Dreamers" - 4.88m

4. Jimin "Set Me Free pt.2" - 4.82m

5. Jungkook "Stay Alive" - 4.27m

6. JIN "The Astronaut" - 4.14m

7. Suga "Haegeum" - 3.9m

8. J-Hope "MORE" - 3.87m

9. V "Love Me Again" - 3.77m (new)

10. RM "Wild Flower" - 3.6M

11. V "Rainy Days" - 3.56m (new)

12. Suga "People pt.2" - 3.4m

13. J-HOPE, J. COLE "ON THE STREET" - 3.29M.

Melihat jumlah pendengar dari lagu-lagu solo tiap anggota tersebut, penggemar kemudian memberikan reaksi mereka dengan berbagai macam komentar.

"Tujuh orang dalam grup yang sama yang semua lagunya memiliki warna berbeda dan hasilnya sangat luar biasa mereka benar-benar Super Star"

"Title Track V masih belum keluar bukan?"

"V bukan title track-nya tapi pra-rilis dan hasilnya sudah daebak!"

"Tapi pra-rilis anggota lain juga ada di sini??"

"Bangtan sangat mengesankan, semua member tampil solo dan hasilnya benar-benar baik"