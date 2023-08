tiket.com Luncurkan Fitur Tiket 100 Persen Refund untuk Solusi Jika Liburan Tak Sesuai Rencana

SURYA.co.id | SURABAYA - tiket.com meluncurkan fitur terbaru yaitu tiket 100 persen Refund.

Inovasi terbaru dari tiket.com ini memberikan pengalaman yang mudah juga nyaman bagi sobat tiket dalam merencanakan perjalanan wisatanya.

"Kami berkomitmen untuk menjadi one stop travel & lifestyle solution dengan menghadirkan fitur-fitur inovatif. Dengan fitur tiket 100 persen Refund ini, sobat tiket tidak perlu khawatir ketika harus membatalkan penerbangan," kata Gaery Undarsa, Co-Founder dan Chief Marketing Officer, tiket.com, Kamis (17/8/2023).

Sobat tiket dapat melakukan refund tiket pesawat hingga H-1 penerbangan dan mendapatkan jaminan uang kembali hingga 100 % .

“Fitur tiket 100 % Refund menjadi sebuah inovasi yang melengkapi rangkaian program ANNIVE12SARY tiket.com. Di usia yang memasuki 12 tahun ini, tiket.com terus mengembangkan inovasi yang berfokus pada kebutuhan custome," jelas Gaery.

Dengan tiket 100 % Refund, sobat tiket liburan bisa merencanakan liburan lebih matang dari jauh-jauh hari, karena tidak perlu khawatir ketika sesuatu yang tak bisa diprediksi datang dan menjadi halangan untuk mewujudkan rencana bepergian.

Proses klaim tiket 100 % Refund dapat sobat tiket lakukan dengan cepat dan anti ribet.

Pastikan sobat tiket telah memilih opsi penerbangan dengan keterangan 'Bisa 100 % Refund' ketika melakukan transaksi pada aplikasi tiket.com.

Untuk mengajukan refund, sobat tiket dapat langsung masuk ke halaman Your Orders pada aplikasi tiket.com dan memilih opsi refund pada penerbangan yang ingin dibatalkan.

Sobat tiket diharapkan dapat melengkapi data klaim refund dengan mengisi kolom alasan dan penumpang yang ingin mengajukan refund.

Ketika semua data sudah dilengkapi, sobat tiket dapat langsung mengajukan permohonan refund dan melacak proses refund pada aplikasi tiket.com.

Pengajuan refund dilakukan selambat-lambatnya 24 jam sebelum keberangkatan.

"Sobat tiket bisa mendapatkan refund 100 % dalam bentuk limit kartu kredit, Blipay, maupun Paylater dengan cepat dan tentunya bisa menjadi solusi ketika liburan tidak berjalan sesuai rencana," ungkap Gaery.

Dengan proses klaim-nya yang mudah, sekarang beli tiket pesawat jadi less worry, no fly no cry!

Informasi lebih lanjut dapat diakses pada tautan https://www.tiket.com/info/tiket-100-persen-refund.

“Kami di tiket.com terus gencar berinovasi dengan harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan wisatawan agar momen berharga tersebut semakin berkesan, juga terus mendukung penuh akselerasi pertumbuhan industri pariwisata,” pungkas Gaery.