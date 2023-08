Memberi Kontribusi Tinggi, Daihatsu Hadirkan Daihatsu Ayla Sport di GIIAS 2023

habibur rohman/surya.co.id

Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International Daihatsu Hendrayadi Lastiyoso dan Marketing Director dan Corporate Planning and Communication Director PT Astra Daihatsu Motor Sri Agung Handayani menunjukkan Daihatsu All New Ayla yang telah dimodifikasi menjadi Ayla Sport dalam ajang GIIAS 2023 Tangerang Banten, Rabu (16 /8/2023). Kontribusi Ayla ke Daihatsu kini menduduki posisi keempat dengan penjualan mencapai 2000 unit perbulan dan diharapkan terus meningkat hingga akhir tahun.