KABAR TERBARU Putri Ariani Jelang Live Show America's Got Talent 2023, Gantikan Penyanyi Ternama AS

SURYA.CO.ID - Jelang Live Show America's Got Talent pada September 2023 mendatang, Putri Ariani tiba-tiba dipastikan tampil di konser Hitman David Foster and Friends, hari ini (12/8/2023).

Putri Ariani kabarnya tampil menggantikan penyanyi ternama asal Amerika, Katherine McPhee, yang batal hadir lantaran ada keperluan keluarga.

"Saya dan David telah mengalami tragedi yang mengerikan di keluarga kami dan setidaknya satu orang dari kami harus kembali ke keluarga kami," jelas Katharine McPhee, dikutip dari foto yang diunggah akun Instagram @colorasialive.

Kabar tersebut diumumkan akun Instagram Promotor Color Asia Live, @colorliveasia, Jumat (11/8/2023).

"Pasti latihan untuk suara.

"Welcoming Putri Ariani as the special guest star for 'Hitman David Foster and Friends' stage on 12 August," tulis pengumuman di akun @colorliveasia.

Konser Hitman David Foster and Friends akan berlangsung di SICC Sentul, Jawa Barat.

Kontestan America's Got Talent 2023 itu dipastikan bernyanyi bersama David Foster, Michael Bolton, Peabo Bryson, Loren Allred, dan Raisa.

Persiapan Putri Ariani Jelang AGT 2023

Putri bakal bertolak ke Amerika Serikat pada akhir Agustus mendatang dan siap tampil pada September 2023.

Persiapan penuh yang dilakukan Putri membuahkan hasil, ia menjadi tidak merasa takut apa lagi grogi.

"Akhir Agustus ke AS, Insya Allah, tampilnya awal September," kata Putri Ariani dalam acara Marwah Skin Care di Pluit, Jakarta Utara, Minggu (6/8/2023), melansir dari Kompas.com.