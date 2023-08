Jadwal Liga 1 Hari Ini: PSIS vs Arema FC, Persija vs Borneo LIVE INDOSIAR

SURYA.co.id, - Berikut jadwal Liga 1 hari ini, ada PSIS Semarang vs Arema FC, Barito Putera vs Dewa United hingga Persija vs Borneo FC.

Laga Liga 1 2023/2024 pekan ketujuh bakal ditutup dengan empat pertandingan yang akan tersaji pada hari ini, Rabu (9/8)

Dua pertandingan tersaji di jam 15.00 WIB yaitu Barito Putera vs Dewa United di Stadion Demang Lehman, dan PSIS Semarang vs Arema FC di Stadion Jatidiri, Semarang.

Sementara dua pertandingan di jam 19.00 WIB yaitu Rans Nusantara FC vs Madura United di Stadion Maguwoharjo, Sleman dan Persija Jakarta vs Madura United di Stadion Patriot, Bekasi.

Semua pertandingan Liga 1 2023/2024 dapat anda saksikan melalui siaran langsung LIVE INDOSIAR dan Vidio.com.

Jadwal Liga 1 2023/2024 Pekan Ketujuh (Liga1match)

Arema FC sejauh ini masih belum mendapatkan kemenangan di 6 pertandingan yang telah dilakoni.

Salah satu kendala yang dialami oleh Arema FC sejauh ini ialah masalah kekompakan tim yang belum solid.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Arema FC, Joko Susilo, ketika ditanya soal kendala yang dialami Singo Edan sejauh ini.

Sebab, dari enam laga yang telah dijalani di Liga 1 2023, Singo Edan belum pernah meraih kemenangan sekali pun.

"Teamwork kami masih belum solid."

"Kadang up kadang down. Ini belum stabil," ucap Joko Susilo seperti dilansir SURYA.co.id dari laman SURYAMalang.

Gethuk juga mengakui, bahwa chemistry antar pemain Arema FC juga masih belum terlihat sejauh ini.

Terutama bagi pemain baru dan pemain lama yang menghuni skuad Arema FC.

Apalagi, di awal musim ini Singo Edan telah melakukan banyak perombakan pemain.