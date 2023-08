Presiden Turki Erdogan Titip Pesan ke Sahabatnya Presiden Jokowi saat Bisiki Briptu Tiara Nissa

SURYA.co.id, SURABAYA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membisikan sesuatu kepada Briptu Tiara Nissa Zulbida yang menjadi lulusan terbaik Akpol Turki dan jadi berita viral beberapa waktu lalu.

Briptu Tiara Nissa didapuk membacakan sambutan wisuda, setelah menjadi lulusan terbaik peringkat lima Akpol Turki.

Pembacaan sambutan disaksikan langsung oleh Presiden Erdogan dan seluruh tamu undangan, dalam wisuda di Turkish National Police Academy (TNPA) Ankara Turkiye, Rabu (26/7/2023).

Setelah membacakan sambutan tersebut, Briptu Tiara Nissa mendapatkan kesempatan berharga bersalaman dengan Presiden Erdogan.

Selama menjabat tangan Briptu Tiara Nissa, Presiden Erdogan tampak bercakap-cakap lirih kepada dara kelahiran Kota Pasuruan, Jatim itu.

Isi pesan 'misterius' tersebut akhirnya diungkap oleh Briptu Tiara Nissa setelah rampung menjalani prosesi penyambutannya di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, pada Jumat (4/8/2023) siang.

Briptu Tiara Nissa mengangkapkan momen bersalaman dengan Presiden Erdogan ternyata bersifat spontanitas.

Presiden Erdogan menarik terlebih dahulu tangan Briptu Tiara Nissa setelah dirinya rampung membacakan pidato kelulusan, dan memberikan penghormatan tepat di depan sang Presiden.

"Iya kemarin, sapa bertemu langsung dengan Presiden Erdogan. Tangan Tiara langsung ditarik Presiden Erdogan," katanya saat ditemui awak media di Gedung Mahameru Mapolda Jatim.

Selama waktu tersebut, Presiden Erdogan meminta Briptu Tiara Nissa menyampaikan salam hangat kepada sahabatnya, Presiden Indonesia Jokowi.

Selain itu, Presiden Erdogan juga menyampaikan salam sapa dan hangat kepada seluruh warga Negara Indonesia, sekembalinya nanti ke tanah air.

"Beliau menyampaikan, beliau sangat kenal baik Presiden Joko Widodo dan untuk bisa menyampaikan salam Presiden Erdogan untuk langsung ke Presiden Jokowi. Dan untuk semua masyarakat Indonesia, semuanya mendapatkan salam dari Presiden Erdogan dari Turki," pungkasnya.

Sekadar diketahui, nama anggota Polisi Wanita (Polwan), Briptu Tiara Nissa Zulbida viral setelah menjadi salah satu lulusan terbaik dalam pendidikan Akademi Kepolisian Turkiye, atau Turkish National Police Academy (TNPA) yang berlangsung kurun waktu dua tahun.

Pelatihan yang setara dengan pendidikan Program Master itu, bertajuk capacity building 'the First Level Police Chief Training and the Non Thesis Master Degree'.