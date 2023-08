Hari Anak Nasional 2023, EdenFarm Dukung Anak Berprestasi Melalui Beasiswa Eden Seed Scholarship

SURYA.co.id | SURABAYA - Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2023, startup layanan bahan pangan, EdenFarm, membuka kesempatan bagi para anak karyawan yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa melalui program Eden Seed Scholarship.

Eden Seed Scholarship yang telah diselenggarakan selama dua tahun terakhir ini, merupakan bentuk nyata dari komitmen EdenFarm dalam mensejahterakan karyawan sebagai bagian dari keluarga besar EdenFarm.

"Tahun ini, EdenFarm memberikan bantuan pendidikan kepada belasan anak karyawan berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi," kata Ramavito Mountaino, Chief Financial Officer (CFO) & Co-Founder EdenFarm, Minggu (30/7/2023).

Bantuan dana pendidikan yang diberikan senilai Rp 1,5 juta per anak untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Rp 2 juta per anak untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Rp 2,5 juta per anak untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Rp 3 juta per anak untuk tingkat Perguruan Tinggi.

"Selain itu, Eden Seed Scholarship tahun ini tidak hanya memberikan bantuan dana pendidikan, tetapi juga bantuan lain berupa perlengkapan sekolah, seperti sepatu, tas dan alat tulis, untuk mendukung kegiatan belajar mereka," jelas Ramavito.

Simbolis penyerahan beasiswa pendidikan kepada para anak karyawan berprestasi dilaksanakan bertepatan dengan acara EdenFarm 6th Anniversary di Head Office EdenFarm, Jakarta Barat.

Lebih lanjut Ramavito, menjelaskan bahwa Eden Seed Scholarship merupakan wujud dukungan perusahaan terhadap kesetaraan pendidikan bagi para anak karyawan berprestasi.

“Eden Seed Scholarship adalah salah satu upaya kami dalam memotivasi karyawan untuk terus mempertahankan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Selain itu, kami juga ingin mengapresiasi para anak didik yang sudah bekerja keras dalam prestasi akademik dan mendukung mereka dalam mengejar masa depan yang cerah,” ungkapnya.

Program Eden Seed Scholarship terbuka bagi karyawan EdenFarm di seluruh wilayah operasional EdenFarm, dengan masa kerja minimal 6 bulan untuk karyawan tetap, dan minimal 12 bulan untuk pekerja harian.

Kriteria pemberian beasiswa dipertimbangkan dari beberapa aspek penilaian, yaitu prestasi akademik rapor anak dalam dua semester terakhir, kelengkapan berkas dokumen pendidikan dan juga masa kerja orang tua.

Selama dua tahun terakhir, Eden Seed Scholarship telah membantu lebih dari 20 orang tua yang merupakan karyawan EdenFarm.

“Saya berterima kasih kepada EdenFarm atas apresiasi terhadap putri saya, sehingga kami sekeluarga bisa mendapatkan keringanan dana untuk penunjang pendidikan anak saya. Semoga EdenFarm semakin jaya dan program ini bisa terus rutin dilakukan setiap tahunnya," beber Suseno Dwi Raharjo, Driver ECF Sidoarjo, Jawa Timur.

Selain program Eden Seed Scholarship, EdenFarm juga memiliki banyak varian program menarik untuk meningkatkan motivasi dan mendukung pengembangan skill para karyawan seperti ajang penghargaan kinerja karyawan terbaik melalui ICIPIN Awards, dukungan perusahaan dalam pengembangan bakat dan olahraga melalui Eden Social Club, serta berbagai pelatihan untuk mengasah soft skill karyawan melalui Eden Learning Center.