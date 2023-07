Jadwal Liga 1 Hari Ini: Persija vs Persebaya, Persis vs Arema FC, LIVE INDOSIAR dan Vidio

Jadwal Liga 1 2023/2024 Pekan Kelima. Persija vs Persebaya Surabaya, Persis Solo vs Arema FC

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga 1 2023/2024 hari ini, ada big match Persija vs Persebaya, Persis Solo vs Arema FC, LIVE INDOSIAR dan Vidio.com.

Laga Liga 1 pekan kelima ditutup dengan empat pertandingan yang akan digelar hari ini, Minggu (30/7).

Dua pertandingan akan digelar pada jam 15.00 WIB yaitu antara Rans Nusantara FC vs PSS Sleman, dan Persis Solo vs Arema FC.

PSS Sleman punya tren positif lawan Rans Nusantara, dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Sore nanti, pelatih PSS Sleman, Marian Mihail nyatakan siap untuk merebut kembali tiga poin.

Namun dalam kesempatan ini, PSS akan menemui kesulitan untuk mengamankan 3 angka dari tim asuhan Eduardo Almeida.

Rans punya tren positif, dua laga awal disapu dengan kemenangan dan tim sekelas Persebaya dengan kualitas pemain bagus musim ini ditahan imbang 2-2.

Jadwal Liga 1 2023/2024 Pekan Kelima. Persija vs Persebaya Surabaya, Persis Solo vs Arema FC (Liga1match)

"Rans memang tengah dalam performa yang baik," ucap Marian Mihail kemarin, Sabtu (29/7/2023) dikutip dari Tribun Jogja.

"Mereka berhasil dapat hasil bagus di beberapa pertandingan kemarin. Tapi saat ini kami sudah siap untuk menghadapi mereka, kami punya keinginan untuk memenangkan laga," sambungnya.

Bek muda PSS Sleman yang didatangkan dari Tanah Papua, I Nyoman Ansanay mengungkapkan, kondisi tim Elang Jawa saat ini dalam keadaan positif.

Energi saat latihan, evaluasi, serta kepercayaan diri untuk merebut 3 poin menggebu saat tampil di Stadion Maguwoharjo.

"Kami berlatih dengan baik dan gembir, saya yakin nanti kita akan dapat tiga poin," ucap Ansanay.

"Apalagi laga ini kami punya motivasi tinggi, karena kami belum dapat poin di Stadion Maguwoharjo, ya meski besok berstatus tandang, tapi ini tetap markas PSS Sleman," tambahnya.

Marian Mihail menyiapkan kejutan untuk laga nanti, sebuah rotasi pemain yang dia yakini bisa berdampak pada permainan.