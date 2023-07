LINDUNGI Ayu Ting Ting, Boy William Minta Enji Tak Usik Kehidupan Sahabatnya: Dia Udah Happy, ya!

SURYA.CO.ID - Seakan tak ingin sang sahabat kembali bersedih dengan pemberitaan yang ada, Boy William ingin Enji tak lagi mengusik kehidupan Ayu Ting Ting.

Hal itu disampaikan Boy William setelah beberapa waktu belakangan ini nama Enji kembali dikaitkan dengan Ayu Ting Ting lantaran belum pernah bertemu dengan Bilqis Khumairah Razak.

Dalam sebuah video wawancara yang diunggah di kanal Youtube Indosiar, Boy William awalnya tak ingin mencampuri urusan rumah tangga Ayu Ting Ting.

"Gue nggak tau apa-apa, itu rumah tangganya dia," kata Boy William dikutip dari YouTube Indosiar pada Jumat (28/7/2023), melansir Tribun Lampung.

Boy William pun lebih memilih untuk mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting.

"Doain aja yang terbaik, apapun itu yang terbaik untuk keluarganya," ucap Boy.

Kendati begitu, Boy William juga menitipkan pesan pada Enji Baskoro agar tidak lagi mengusik kehidupan Ayu.

Sebab, pelantun lagu Sambalado tersebut kini sudah bahagia meskipun statusnya bukan istri Enji lagi.

"Ayu udah happy ya sekarang, jangan usik-usik lagi Ayu-nya, kasihan," ujarnya.

"Aku doain yang terbaik aja selalu, pokoknya all the best for her."

"She is sweet girl, hari ini pun dia happy-happy aja, Her life is great, jadi gak perlu ada yang distresin," tandasnya.

Ayu Ting Ting Murka dengar Nama Enji

Sorot mata Ayu Ting Ting langsung berubah tajam ketika salah seorang awak media menyebut nama Enji di hadapan anaknya, Bilqis Khumairah Razak.

Kejadian itu bermula ketika Ayu Ting Ting dan rombongan keluarganya hendak menuju suatu tempat.