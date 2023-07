Skuter Matic Grand Filano Makin Dicintai Kaum Hawa, Tampilan Mempesona Jadi Alasan Utama

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Memiliki sepeda motor dengan teknologi dan fitur yang canggih tidak cukup bagi kaum hawa, tampilan yang mendukung juga kerap menjadi pertimbangan bagi perempuan yang ingin mengendarai sepeda motor.

Layaknya Grand Filano Hybrid Connected yang memiliki paket lengkap, yaitu mulai dari fitur yang kekinian hingga tampilan desain yang mewah dan elegan bagi pengendaranya.

Dengan mengusung konsep retro ala skutik negara eropa, Yamaha Grand Filano kian menjadi sepeda motor matic incaran hati perempuan.

Salah satu wanita yang jatuh hati pada Grand Filano adalah Meme Yessy. Wanita asal Surabaya yang berprofesi sebagai freelance ini, menjatuhkan pilihannya pada skuter matic Yamaha berwarna White Pearl.

Selama hampir lima bulan pemakaian, Meme, sapaan akrab Meme Yessy mengaku puas dengan pilihan skutik dari keluarga Classy Yamaha, utamanya terkait tampilannya yang mempesona.

“Saya awalnya jatuh cinta banget dengan warnanya yang lucu dan kekinian. Setelah cari tahu lebih dalam, ternyata motor ini juga sudah dibekali dengan fitur yang canggih dan berguna untuk saya," ungkap Meme kepada SURYA.CO.ID, Kamis (27/7/2023).

"Selain itu, untuk saya yang punya tinggi 165 cm, sepeda motor ini juga pas dan nyaman untuk dikendarai. Sebagai orang yang anti ribet, menurut saya motor ini punya banyak fitur yang bisa membantu pengendara untuk semakin praktis. Misalnya saja letak lubang untuk isi BBM,” imbuh dia.

Hal lain yang juga menarik perhatian Meme Yessy, adalah dengan kehadiran fitur electric power socket yang membantu pengendara untuk melakukan pengisian daya pada gadget atau smartphone, sehingga bisa always ON di mana saja.

Selain itu, desain jok nya yang premium, di mana menambah kesan mewah dan nyaman pada skutik Grand Filano.

Hal senada juga diutarakan oleh Manager Promosi PT Surya Timur Sakti Jatim (Yamaha STSJ), William Saputra.

"Kepraktisan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected dapat dibuktikan melalui posisi pengisian bensin yang berada di depan. Sehingga, pengendara tidak perlu turun untuk membuka jok kendaraan. Dilengkapi dengan kapasitas bagasi 27 liter, mampu menampung banyak barang bawaan seperti helm, sepatu maupun berbagai fashion item lainnya,” ungkap William.

"Sementara soal tampilan, dilihat dari segi manapun, desainnya memang tidak bisa terkalahkan," tambahnya.

William juga mengatakan, sebagai motor stylish, Grand Filano ini memang bisa menunjang penampilan berkendara baik laki-laki maupun perempuan.

"Jadi bagi konsumen yang mendambakan sepeda motor canggih dengan tampilan stylish, sudah pasti Yamaha Grand Filano menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen akan skuter matic,” klaim William.

Sekadar Informasi, Yamaha Grand Filano Hybrid Connected dibekali dengan teknologi mesin Blue Core 125 cc berteknologi Hybrid dari Yamaha yang mampu memberikan pengalaman berkendara lebih bertenaga, ramah lingkungan dan handal.

Kemudian, sepeda motor ini juga sudah dilengkapi dengan sistem One Push Start yang membantu mesin kembali menyala dengan cepat. Serta, fitur Stop & Start System yang berfungsi mematikan mesin secara otomatis sehingga motor lebih hemat bahan bakar.

Adapun soal harga, Yamaha Grand Filano Hybrid Connected tipe LUX dibanderol dengan harga Rp 29.688.000 on the road Surabaya. Sedangkan Tipe NEO dibanderol dengan harga Rp 29.188.000 on the road Surabaya.

Informasi lebih detail tentang unit sepeda motor Yamaha Grand Filano Hybrid Connected beserta promonya, bisa langsung menghubungi nomor CS resmi Yamaha STSJ di 08228–7777–898.