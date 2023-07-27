Doa 10 Muharram Latin dan Artinya untuk Menyambut Hari Asyura

Berikut doa 10 Muharram latin dan artinya, tahun ini jatuh pada tanggal 28 Juli 2023.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Doa 10 Muharram Latin dan Artinya untuk Menyambut Hari Asyura
Canva
Ilustrasi - doa 10 Muharram Latin dan Artinya 

SURYA.CO.ID - Berikut doa 10 Muharram latin dan artinya amalan menyambut Hari Asyura, tahun ini jatuh pada tanggal 28 Juli 2023.

Dalam agama Islam, Hari Asyura tanggal 10 Muharram adalah hari yang dimuliakan.

Pada hari Asyura juga, Nabi Muhammad SAW mengerjakan puasa sunnah sebagai jalan syukur kepada Allah SWT atas sejumlah peristiwa yang pernah terjadi pada nabi terdahulu.

Mengutip laman resmi Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 10 Muharram, umat Islam dianjurkan membaca doa 10 Muharram sesuai syarah hadits dan kitab fiqih.

Adapun keutamaan membaca doa 10 Muharram adalah tidak mati hatinya pada tahun tersebut.

Masih dikutip dari lama NU, salah satu kematian hati adalah tidak adanya kesedihan jika melewatkan ibadah dan tidak ada penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Doa 10 Muharram

سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَعَدَدَ النِّعَمِ وَزِنَةَ الْعَرْشِ

 وَالْحَمْدُ ِللّٰهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَعَدَدَ النِّعَمِ وَزِنَةَ الْعَرْشِ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَعَدَدَ النِّعَمِ وَزِنَةَ الْعَرْشِ

اَللهُ أَكْبَرُ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَعَدَدَ النِّعَمِ وَزِنَةَ الْعَرْشِ

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَعَدَدَ النِّعَمِ وَزِنَةَ الْعَرْشِ

 لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ

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