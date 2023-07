NewJeans Puncaki Chart Apple Music dan iTunes Berbagai Negara Lewat Mini Album 'Get Up'

SURYA.CO.ID - NewJeans kembali pecahkan rekor lewat album terbaru mereka, yang baru dirilis, Jumat (21/7/2023) kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, NewJeans baru saja melakukan comeback dengan mini album kedua mereka yang bertajuk "Get Up".

Berisi enam lagu, NewJeans bak mengajak penggemarnya menikmati musim panas dengan genre musik yang fun.

Tak lama setelah NewJeans merilis "Get Up", mini album tersebut rupanya disambut baik oleh penggemar, hingga berhasil memuncaki chart Apple Music dan iTunes di beberapa negara.

Melansir Instagram @officialkvibes, mini album "Get Up" telah mencapai posisi pertama untuk Album Teratas Apple Music per 22 Juli 2023.

Tak hanya di satu negara, "Get Up" tercatat memuncaki Apple Music di 17 negara.

Sementara untuk chart iTunes, NewJeans memimpin di sembilan negara berbeda.

NewJeans Bergabung dalam Next Generation Leaders 2023 Majalah Times

Melansir Soompi via Kompas, NewJeans menjadi satu-satunya girl band Kpop yang muncul dalam daftar tersebut tahun ini.

Selain NewJeans, beberapa nama besar juga masuk dalam Next Generation Leaders tahun ini, yaitu Florence Pugh, Drew Afualo, Melanie Perkins, dan tokoh lainnya.

Majalah TIME memuji perkembangan signifikan NewJeans di industri Kpop saat ini.

“Setahun yang lalu, tidak ada yang tahu siapa NewJeans. Namun sejak merilis video musik pertamanya pada Agustus 2022, NewJeans telah dikenal di seluruh dunia, bahkan lebih cepat daripada rekan-rekannya yang lebih senior di industri tersebut," tulis Majalah TIME dilansir Soompi, Kamis (25/5/2023).

Popularitas NewJeans di kalangan penggemar. (Instagram/newjeans_official)

TIME juga membeberkan beberapa capaian NewJeans.

“Dua single NewJeans bertahan di Billboard 100 selama lima minggu tahun ini, dan pada Maret 2023, NewJeans menjadi artis Korea tercepat yang mencapai 1 miliar streaming di Spotify hanya dalam 219 hari," tulis Majalah TIME.

"Agustus 2023 ini, NewJeans akan menjadi girl group Kpop pertama yang tampil di festival musik Lollapalooza," lanjutnya.

Majalah tersebut juga memuji CEO ADOR Min Hee Jin, yang membentuk NewJeans. Sebagai informasi ADOR merupakan label musik berada di bawah naungan HYBE.

Min Hee Jin sebelumnya bekerja dengan Girls' Generation, SHINee, EXO, dan lainnya sebagai direktur kreatif di SM Entertainment.

“Sekarang mengepalai labelnya sendiri, Min telah membuktikan bagaimana mematahkan ekspektasi industri yang mapan, yang selaras dengan anggota NewJeans," tulis majalah TIME.