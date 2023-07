Mantan Kapten Persebaya Dampingi Widodo C Putra di Deltras Sidoarjo

Mantan Kapten Persebaya, Rendi Irwan dipercaya dampingi Widodo C Putra di Deltras Sidoarjo

SURYA.co.id | SIDOARJO – Manajemen Deltras FC sudah memberi kepercayaan kepada Widodo C Putra untuk menukangi tim The Lobster guna mengarungi kompetisi Liga 2 musim ini. Selanjutnya Widodo C Putra akan dibantu mantan kapten Persebaya Surabaya, Rendi Irwan.

Rendi Irwan masuk dalam daftar nama di tim asisten pelatih Deltras Sidoarjo. Pemain asal Sidoarjo ini menjalani debut sebagai asisten pelatih.

Deltras Sidoarjo mematok target tinggi untuk musim kompetisi 2023-024. Klub sepak bola kebanggaan Sidoarjo itu diharapkan bisa mengarungi kompetisi liga 2 dengan baik, agar bisa nak kasta ke Liga 1 di musim berikutnya.

Dengan komposisi tim pelatih yang sudah terbentuk sekarang ini, Manajer Deltras FC Dian Felani mengaku yakin The Lobster bisa meraih target tersebut.

“Targetnya Deltras bisa naik kasta ke Liga 1. Dan kami yakin hal itu pula yang diharapkan oleh Deltamania (supporter Deltras Sidoarjo) dan semua pecinta bola Sidoarjo,” kata Dian Felani, belum lama ini.

Sebagai pelatih kepala, mantan pelatih Persita Tangerang itu bakal dibantu oleh jajaran tim pelatih yang terbilang mumpuni di Deltras Sidoarjo.

Ada asisten pelatih Nuruh Huda, juga mantan kapten Persebaya Surabaya, Rendi Irwan yang musim lalu menjadi kapten Deltras Sidoarjo kini diangkat jadi asisten pelatih. Di posisi pelatih kipper ada Agung Prasetyo, kemudian Tomi didapuk sebagai pelatih fisik.

Menurut Dian, penunjukan Widodo Cahyono Putro dan jajaran tim pelatih itu dilakukan dengan sangat cermat. Mulai dari pertimbangan track record, hingga potensi-potensi yang bisa diraih untuk Deltras FC.

“Kami sangat yakin dengan tim pelatih yang sudah terbentuk ini. Kami juga yakin mereka akan bekerja professional, sehingga manajamen tidak akan mengintervensi kebijakan pelatih,” tegas Dian Felani.

Selanjutnya, Deltras Sidoarjo bakal mulai menjaring nama-nama pemain potensial untuk bergabung bersama tim. Tentu, manajemen dan tim pelatih akan memilih pemain yang benar-benar dibutuhkan untuk mengarungi musim kompetisi yang bakal sangat ketat nanti.