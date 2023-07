Sosok Lavender Darcangelo yang Senasib Seperti Putri Ariani, Penyanyi Tunanetra Raih Golden Buzzer

SURYA.co.id - Setelah Putri Ariani, sosok Lavender Darcangelo kini yang jadi sorotan di ajang America's Got Talent atau AGT 2023.

Lavender berhasil memukau para juri dan meraih golden buzzer.

Tak cuma itu, kondisi Lavender ternyata juga mirip seperti Putri Ariani.

Ia merupakan penyandang tunanetra, tapi memiliki suara yang indah.

Ia pun digadang-gadang bisa menjadi pesaing Putri Ariani dalam ajang AGT 2023 tersebut di babak selanjutnya.

Lantas seperti apa sosok Lavender Darcangelo?

Berikut rangkuman faktanya dilansir dari Sripoku.

1. Penyanyi Tunanetra

Lavender Darcangelo adalah seorang gadis tunanetra dan autistik yang mempunyai bakat luar biasa dalam bernyanyi.

Penampilan Lavender Darcangelo disiarkan melalui tayangan America's Got Talent 2023 pada 11 Juli 2023.

Sampai saat ini, penampilan Lavender tersebut telah disaksikan sebanyak 2,4 juta penonton.

2. Memukau Para Juri

Dalam tayangan tersebut, Lavender Darcangelo hadir dengan didampingi sang ayah.

Lavender Darcangelo tampil dengan membawakan lagu milik Irena Cara yang berjudul Out Here on My Own.