Persebaya Surabaya

Link Live Streaming PSIS vs Persebaya Surabaya, Kick Off Jam 15.00 WIB di Indosiar dan Vidio

Berikut Link Live Streaming PSIS vs Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri Semarang LIVE INDOSIAR dan Vidio.com sore ini, Minggu (16/7).

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Link Live Streaming PSIS vs Persebaya Surabaya, Kick Off Jam 15.00 WIB di Indosiar dan Vidio
Instagram/officialpersebaya
Brylian Aldama saat merayakan kemenangan Persebaya Surabaya. 

SURYA.co.id, - Berikut Link Live Streaming PSIS vs Persebaya Surabaya LIVE INDOSIAR dan Vidio.com sore ini, Minggu (16/7).

Laga PSIS vs Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang

Bagi Bonek, Snex ataupun Panser Biru yang ingin menonton pertandingan di layar kaca bisa menyaksikan tim kebanggaannya melalui siaran langsung LIVE INDOSIAR dan Vidio.com pada jam 15.00 WIB.

Ze Valente saat beraksi di laga PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya
Ze Valente saat beraksi di laga PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya (Persebaya)

Aksek link live streaming PSIS vs Persebaya dapat diklik di tautan berikut ini.

Link Live Streaming Indosiar PSIS vs Persebaya Surabaya 

Link

Prediksi Susunan Pemain

PSIS Semarang (4-2-3-1)

Adi Satryo; Fredyan Wahyu, Wahyu Pras, Lucas Gama, Alfeandra Dewangga; Boubakary Diarra, Ridho Syuhada; Taisei Marukawa, Vitinho, Septian David Maulana; Carlos Fortes.

Pelatih: Gilbert Agius

Persebaya Surabaya (4-2-3-1)

Ernando Ari; Arief Catur, Kadek Raditya, Dusan Stevanovic, Reva Adi Utama; Alwi Slamat, Ripal Wahyudi , Ze Valente; Sho Yamamoto Kasim Botan; Paulo Victor.

Pelatih: Aji Santoso.

Preview PSIS vs Persebaya

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Persebaya Surabaya
Persebaya
PSIS vs Persebaya
link live streaming Indosiar
live Indosiar
vidio.com
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
BERITATERKAIT
    • Berita Terkait :#Persebaya Surabaya
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Klub
    D
    M
    S
    K
    GM
    GK
    -/+
    P
    1
    Rans Nusantara
    2
    2
    0
    0
    4
    35
    2
    6
    2
    Dewa United
    2
    2
    0
    0
    3
    27
    2
    6
    3
    Barito Putera
    2
    1
    1
    0
    3
    29
    2
    4
    4
    Persebaya
    2
    1
    1
    0
    4
    20
    1
    4
    5
    Borneo
    2
    1
    1
    0
    4
    18
    2
    4
    Lihat selengkapnya

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan