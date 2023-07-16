Persebaya Surabaya
Link Live Streaming PSIS vs Persebaya Surabaya, Kick Off Jam 15.00 WIB di Indosiar dan Vidio
Berikut Link Live Streaming PSIS vs Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri Semarang LIVE INDOSIAR dan Vidio.com sore ini, Minggu (16/7).
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.co.id, - Berikut Link Live Streaming PSIS vs Persebaya Surabaya LIVE INDOSIAR dan Vidio.com sore ini, Minggu (16/7).
Laga PSIS vs Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang
Bagi Bonek, Snex ataupun Panser Biru yang ingin menonton pertandingan di layar kaca bisa menyaksikan tim kebanggaannya melalui siaran langsung LIVE INDOSIAR dan Vidio.com pada jam 15.00 WIB.
Aksek link live streaming PSIS vs Persebaya dapat diklik di tautan berikut ini.
Link Live Streaming Indosiar PSIS vs Persebaya Surabaya
Prediksi Susunan Pemain
PSIS Semarang (4-2-3-1)
Adi Satryo; Fredyan Wahyu, Wahyu Pras, Lucas Gama, Alfeandra Dewangga; Boubakary Diarra, Ridho Syuhada; Taisei Marukawa, Vitinho, Septian David Maulana; Carlos Fortes.
Pelatih: Gilbert Agius
Persebaya Surabaya (4-2-3-1)
Ernando Ari; Arief Catur, Kadek Raditya, Dusan Stevanovic, Reva Adi Utama; Alwi Slamat, Ripal Wahyudi , Ze Valente; Sho Yamamoto Kasim Botan; Paulo Victor.
Pelatih: Aji Santoso.
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|LINK LIVE STREAMING Indosiar PSIS vs Persebaya Surabaya, Kick Off Jam 15.00 WIB
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