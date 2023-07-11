Wirid Setelah Sholat Isya, Ashar dan Dzuhur Lengkap Tulisan Latin
Berikut bacaan wirid setelah Sholat Isya, Ashar dan Dzuhur lengkap tulisan Arab dan latin.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut bacaan wirid setelah Sholat Isya, Ashar dan Dzuhur lengkap tulisan Arab dan latin.
Menurut buku Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali, Wirid adalah bacaan-bacaan dzikir, doa atau amalan lain yang dilaksanakan setelah Sholat.
Bacaan wirid setelah Sholat Isya, Dzuhur dan Ashar menurut laman resmi Nahdlatul Ulama (NU) biasa lebih pendek.
Sekalipun pendek, menyempatkan diri membaca wirid dan dzikir setelah Sholat memiliki keutamaan yang sangat besar.
Dari Umamah RA bahwa dia berkata, "Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW: 'Doa apa yang paling dikabulkan Allah?' Beliau menjawab, 'Di akhir malam dan setelah sholat maktubah (fardhu).'" (HR At-Tirmidzi dalam kitab Sunan-nya dan ia mengatakan hadits ini hasan)
1. Membaca istighfar 3 kali (tetap mempertahankan posisi kaki):
أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِـيْم
Astaghfirullaahal ‘adziim
2. Membaca sifat Allah dan bertaubat
الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ المَعَاصِي وَالذُّنُوبِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِـىِّ الْعَظِيْمِ
الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ المَعَاصِي وَالذُّنُوبِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِـىِّ الْعَظِيْمِ
Alladzi laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu waatuubu ilaihi min jami'il ma'ashi wadzzunubi walaa haula walaa quwwata illa billahil 'aliyyil adziim
3. Membaca doa keselamatan
اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْـجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْـجَلَالِ وَاْلإِكْرَام.
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